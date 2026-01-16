La revisión de las firmas que respaldan aspiraciones presidenciales destapó una preocupación de fondo en la Registraduría Nacional del Estado Civil. Según advirtió el registrador Hernán Penagos, en varios de los documentos entregados se detectaron prácticas irregulares reiteradas que ponen en duda la legitimidad de parte del proceso.

Tras el cierre del plazo, el pasado 17 de diciembre de 2025, la entidad empezó a analizar un volumen nunca antes visto: 28 millones de firmas, presentadas por 22 precandidatos. La cifra, que supera ampliamente la de procesos anteriores y casi triplica la de 2022, lejos de despejar dudas, encendió las alertas por la calidad del material recibido, según El Tiempo.

De acuerdo con Penagos, el problema no es solo la cantidad, sino la forma. En diálogo con Blu Radio, el registrador explicó que algunos aspirantes habrían apostado por saturar el sistema con documentos que no cumplen los mínimos requisitos, obligando a la Registraduría a desplegar un esfuerzo operativo desproporcionado.

Entre las irregularidades detectadas se encuentran miles de fotocopias, formularios con impresiones inconsistentes, hojas con renglones sin diligenciar y paquetes de firmas que, al ser revisados en detalle, no coinciden con el número reportado inicialmente.

“Nos inquieta mucho este proceso que, al final, debería reflejar respaldo popular real”, señaló Penagos, al explicar que cada firma es verificada una por una, pese a que algunos parecían asumir lo contrario.

Son tan descarados tanto el Registrador como el periodista de @BluRadioCo que no dan el nombre del candidato que quiso desfraudar a la @Registraduria con las firmas.

El país entero sabe que es Abelardo DeLaEspriella, por más que quieran ocultar su nombre.#FirmeConLasCopias pic.twitter.com/NH6SWM4UeR — ArrozdeLiz (@APadillaBossio) January 15, 2026

Problema a pocos meses de las elecciones

El registrador fue enfático en que estas prácticas no solo buscan engañar los controles, sino que afectan directamente la transparencia democrática, ya que el mecanismo de firmas existe para medir apoyo ciudadano auténtico, no para inflar cifras de manera artificial.

La Registraduría continúa con la revisión exhaustiva de los formularios entregados, en un proceso que será determinante para establecer qué aspiraciones presidenciales cumplen realmente con los requisitos legales y cuáles quedarán bajo la sombra de intentos de fraude.

