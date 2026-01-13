La iniciativa surgió a partir de una propuesta del candidato Juan Carlos Pinzón, quien solicitó formalmente a la colectividad respaldar al exalcalde de Bogotá, destacando su trayectoria como servidor público y la importancia de priorizar el futuro del país por encima de intereses partidistas.

La presidenta del Partido Oxígeno, Ingrid Betancourt, acogió positivamente la propuesta y confirmó que el aval sería entregado, resaltando la unión entre Pinzón y Peñalosa como una fortaleza para consolidar un proyecto político común.

Peñalosa, por su parte, agradeció el respaldo de ambos dirigentes y aceptó oficialmente el aval, señalando que esta alianza representa un llamado a la unidad nacional y al trabajo conjunto por el bienestar de Colombia.

Otros sectores políticos también celebraron la decisión. Juan Carlos Cárdenas, cercano al equipo de Aníbal Gaviria, calificó el paso como acertado y destacó las cualidades de Peñalosa para integrarse a un proyecto colectivo dentro de la coalición.

Con este respaldo, en las próximas horas se formalizará la participación de Peñalosa en la consulta interpartidista que se realizará en marzo, de la cual saldrá el candidato único de los sectores de centro derecha para las elecciones presidenciales.

