Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, publicó en sus redes sociales una situación que vivió en un viaje a Cali. Según él, sus maletas aparecieron rotas y retrasos en el servicio prestado por parte de una aerolínea.

De acuerdo con el político, se trató de un incómodo momento que vivió durante un vuelo de Avianca, por lo que no dudó en hacer una publicación sobre lo ocurrido, la cual acompañó con fotografías.

“Servicio Avianca. Una hora y media en que decían que faltaban maletas por salir del vuelo de Cali…(más del doble de lo que dura el vuelo). Y después apareció rota”, indicó Peñalosa.

Hora experiementa que es andar en algo inútil. En transmilenio que usted sube y le quitan el celular en 1 segundo. Bandido — Mr Facto (@Camiloqby) December 11, 2025

Reacciones a queja de Peñalosa por equipaje roto

Desde luego, los internautas dejaron varios comentarios en el trino del exmandatario local de la capital de Colombia. Unos optaron por hablar de sus malas experiencias con la aerolínea, pero otros criticaron al político.

“Lamentablemente, no solo Avianca, sino todas las aerolíneas en Colombia pagan salarios deplorables al personal de logística o ‘maleteros’ por eso rotan mucho y no sienten sentido de pertenencia en su labor, además de horarios extensos y con mucho sacrificio”, indicó un usuario.

Mientras otras opiniones fueron más críticas hacia el precandidato presidencial y hasta le recordaron cuando él se perdió en los cerros de Bogotá luego de una visita oficial.

“Esa manija se perdió como usted en el cerro” y “Ay no, hasta a las mejores familias les pasa, ¿acaso no fue usted el que inventó el sistema de traslado de equipaje? Porque la verdad no me extrañaría. Usted inventó hasta la rueda”, se lee en las reacciones.

