Durante el Consejo de Ministros, el presidente Gustavo Petro reiteró que quiere condecorar a Karol G con la Cruz de Boyacá para reconocer su trayectoria como artista colombiana.

En sus palabras, el primer mandatario aseguró: “Karol G llegó al arte, su vida la llevó al arte. Yo quiero condecorarla con la Cruz de Boyacá porque cantar en el Vaticano, en el jubileo, al lado de Andrea Bocelli y de figuras más altas, no lo hace cualquier cantante colombiano y ella lo logró”.

Petro contrastó su trayectoria artística con la de otros talentos de la región y sostuvo que, a su juicio, la cantante “rompió la cultura RCN mayamiense [sic] y tocó el arte”. También afirmó que su éxito evidencia que en Colombia puede haber un “renacimiento cultural”.

El presidente agregó que lo hecho por la artista paisa debe ser replicado y llevado a más personas. “Si no hay público del arte, no hay arte. Colombia es un país musical, puede producir arte si se educa su público. El arte tiene que expresar el alma de un momento, de un pueblo, y volverlo universal”, afirmó Petro.

Cabe mencionar que no es la primera vez que el jefe de Estado hace esta propuesta. En una pasada entrevista con Daniel Coronell, Petro ya había dicho que este reconocimiento quería otorgarlo a la cantante de reguetón, recalcando de igual manera su presentación en el Vaticano.

Sin embargo, para ese entonces, Petro no dejó de lado estar molesto por no haber sido invitado a la Plaza de San Pedro, donde Karol G hizo su presentación.

Cabe mencionar que la Cruz de Boyacá, considerada la más alta condecoración en Colombia, se entrega tanto a ciudadanos como a extranjeros que hayan prestado servicios excepcionales al país o a la humanidad. Este reconocimiento ha sido otorgado a militares, diplomáticos, servidores públicos, figuras de la cultura y la ciencia, así como a líderes y personalidades internacionales, incluidos jefes de Estado y miembros de las Fuerzas Armadas que han contribuido al bienestar de la nación.

