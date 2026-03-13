El aspirante a la vicepresidencia Juan Daniel Oviedo respondió con dureza al presidente Gustavo Petro luego de un mensaje que el mandatario publicó en la red social X y que desató una fuerte discusión política. Varios sectores criticaron la publicación del jefe de Estado y señalaron que su comentario, entre líneas, tenía señalamientos de género en contra del aspirante vicepresidencial.

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Todo comenzó con un mensaje del presidente en el que se refirió a votantes de sectores populares y a la consulta en la que participó Paloma Valencia y que dio como resultado su alianza con Oviedo.

En su mensaje en la red social X, el mandatario se refirió a votantes de sectores populares del sur y occidente de Bogotá y cuestionó que algunos hubieran participado en la consulta apoyando al candidato que consideraron menos cercano a la derecha, solo porque habló positivamente de él.

En ese mismo texto insistió en que su proyecto político busca impulsar la universidad pública y gratuita en esas zonas de la ciudad, así como garantizar pensiones dignas para los adultos mayores y defender el salario vital para las familias. “Es la vida de la familia, de los hijos y del prójimo. Lo demás son plumas y lentejuelas que esconden a los vampiros”, agregó.

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El mensaje provocó múltiples reacciones en redes sociales, donde usuarios y líderes políticos cuestionaron el uso de expresiones que interpretaron como una referencia despectiva hacia la comunidad LGBTIQ+.

Ante esa situación, Oviedo respondió directamente al mandatario también en X, con un mensaje que elevó el tono del enfrentamiento político. El exdirector del Dane escribió: “Presidente, periodicazo. Si en la plaza pública puede hablar del clítoris con tanta soltura, también podría hablar clarito de los maricas. En un país que ha castigado lo distinto, las metáforas ya no alcanzan. A veces retratan mejor al autor que al destinatario.”

Presidente @petrogustavo, periodicazo. Si en la plaza pública puede hablar del clítoris con tanta soltura, también podría hablar clarito de los maricas. En un país que ha castigado lo distinto, las metáforas ya no alcanzan. A veces retratan mejor al autor que al destinatario. https://t.co/6rBORT9DZh — Juan Daniel Oviedo (@JDOviedoAr) March 13, 2026

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.