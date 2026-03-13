La astróloga Paulina Corzo explicó en entrevista con Pulzo que, desde su lectura astrológica y numerológica, el panorama del presidente Gustavo Petro atravesará un periodo de cambios importantes en los próximos meses y también después de terminar su mandato.

Sigue a PULZO en Discover

Según Corzo, el mandatario estaría entrando en un ciclo marcado por procesos de detención, revisión y ajuste, tanto en lo político como en lo personal.

(Vea también: Astróloga se jugó y predijo quiénes irían a segunda vuelta entre Paloma Valencia, Cepeda y Abelardo)

Lee También

De acuerdo con su interpretación, Petro se encuentra en lo que ella denomina un “tránsito de liberación”. Esto significa que, desde la astrología, su carta estaría atravesando una etapa en la que culminan procesos que marcaron una fase importante de su vida pública.

Corzo señala que dentro de su estructura ariana —relacionada con el signo de Aries— el presidente “brilló lo que tenía que brillar y vivió lo que tenía que vivir”. En ese sentido, considera que gran parte del protagonismo que debía experimentar ya se manifestó y ahora entraría en una fase distinta de su recorrido.

La astróloga también mencionó que, desde la numerología, el mandatario tiene un espectro que sugiere que dejará el cargo siendo una figura querida por una parte importante de la población, incluso si actualmente existen fuertes divisiones en torno a su gobierno. “Se va siendo querido, aunque no todos crean que lo es”, explicó Corzo, al referirse a la percepción que, según ella, quedará con el paso del tiempo.

En cuanto al cierre del año, Corzo cree que para Petro será un periodo expansivo, lleno de situaciones inesperadas. Sin embargo, también lo describe como un momento de cierre de ciclos. Para la astróloga, esta etapa implicará tomar decisiones importantes y cerrar capítulos con dignidad. “Es momento de cerrar la puerta con honor, es momento de liberarse”, afirmó.

Un elemento clave en su análisis es la influencia de Saturno, conocido en astrología como el planeta asociado al karma, la responsabilidad y las consecuencias de las acciones pasadas.

Según Corzo, Saturno estaría entrando con fuerza en la dinámica astrológica del mandatario, lo que simboliza la necesidad de asumir responsabilidades y tomar medidas concretas frente a situaciones pendientes.

La astróloga explicó que, en términos simbólicos, cuando Saturno se manifiesta con intensidad suele representar un llamado a enfrentar aquello que se ha postergado.

Comparó este tránsito con una “factura pendiente”: si una persona ha evitado asumir ciertas responsabilidades o confrontar determinadas situaciones, Saturno representa el momento en que la vida obliga a hacerlo. “Es el planeta del karma y de la justicia”, señaló.

Para Corzo, este tránsito no necesariamente implica un final inmediato, sino más bien un proceso de integración personal y aprendizaje. Considera que los efectos de este ciclo podrían extenderse durante varios años. Incluso, se atrevió a plantear que el mandatario tendría entre tres y cuatro años para atravesar este proceso de confrontación, revisión e integración de experiencias.

Desde la perspectiva astrológica presentada por Paulina Corzo, el futuro cercano de Gustavo Petro estaría marcado por un periodo de transformación y evaluación profunda. Más que un cierre abrupto, lo describe como una etapa de transición en la que se pondrán a prueba las decisiones tomadas y se abrirá un espacio para la liberación, el aprendizaje y la integración de lo vivido durante su paso por el poder.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.