Por razones de seguridad, la líder del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, canceló a último momento la reunión que tenía pactada con el presidente colombiano Gustavo Petro en el puente vehicular y peatonal que conecta el departamento de Norte de Santander con el estado Táchira.

La información preliminar sobre la cancelación de la reunión señala que sería por cuestiones de seguridad. Sin embargo, no se conocen más detalles. Además, la Casa de Nariño no informó si reprogramará el encuentro.

El presidente Petro habló por teléfono con Donald Trump este jueves y uno de los temas que tocaron fue la reunión con Rodríguez. “Al finalizar la llamada, el presidente Trump deseó éxitos al presidente Petro en su reunión con Venezuela”, señaló la Presidencia, lo cual deja en evidencia que la cancelación fue de último minuto.

Al conocerse la suspensión del encuentro, funcionarios empezaron a desmontar el escenario previsto para el encuentro en uno de los puentes internacionales que conectan a Cúcuta con Táchira.