Por razones de seguridad, la líder del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, canceló a último momento la reunión que tenía pactada con el presidente colombiano Gustavo Petro en el puente vehicular y peatonal que conecta el departamento de Norte de Santander con el estado Táchira.
(Lea también: Cómo es la prisión en la que estará Nicolás Maduro en EE. UU.; han pasado peligrosos delincuentes)
La información preliminar sobre la cancelación de la reunión señala que sería por cuestiones de seguridad. Sin embargo, no se conocen más detalles. Además, la Casa de Nariño no informó si reprogramará el encuentro.
El presidente Petro habló por teléfono con Donald Trump este jueves y uno de los temas que tocaron fue la reunión con Rodríguez. “Al finalizar la llamada, el presidente Trump deseó éxitos al presidente Petro en su reunión con Venezuela”, señaló la Presidencia, lo cual deja en evidencia que la cancelación fue de último minuto.
Al conocerse la suspensión del encuentro, funcionarios empezaron a desmontar el escenario previsto para el encuentro en uno de los puentes internacionales que conectan a Cúcuta con Táchira.
Noticia en desarrollo…
Qué se sabe de la participación de Petro en una película
El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.
* Pulzo.com se escribe con Z
Lee todas las noticias de nación hoy aquí.
LO ÚLTIMO