El presidente Gustavo Petro sostuvo una nueva llamada telefónica con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en la que abordaron varios temas clave de la agenda bilateral entre ambos países.

De acuerdo con Casa de Nariño, los mandatarios hablaron sobre asuntos relacionados con energía e hidrocarburos, así como estrategias para impulsar la reactivación económica en zonas de frontera.

Durante el diálogo también discutieron la política de drogas, con énfasis en los cultivos ilícitos, la erradicación forzosa y la lucha contra el narcotráfico, temas que han sido centrales en la relación entre Colombia y Estados Unidos.

Uno de los momentos llamativos de la conversación fue cuando Trump ofreció disculpas por un error relacionado con la invitación a una cumbre que se llevará a cabo en Miami. El mandatario estadounidense reconoció el inconveniente y aclaró la situación directamente con Petro.

En medio del intercambio, el presidente colombiano aprovechó para reiterarle la invitación a su homólogo para que visite la ciudad de Cartagena, un destino que suele ser escenario de encuentros diplomáticos y eventos internacionales.

Recientemente, desde Miami, Trump anunció una alianza con mandatarios de Latinoamérica y despertó reacciones por la ausencia del mandatario colombiano, Gustavo Petro.

Al preguntarle al presidente estadounidense por no haber estado acompañado de Petro, respondió que sí hubo tal invitación y que tiene una muy buena relación con el país. Ante dichas declaraciones, Petro habló de un “teléfono roto” y reiteró la importancia de la participación de Colombia en estrategias contra el narcotráfico.

“Ni a Brasil ni a México ni a Colombia, claves en una lucha contra el narcotráfico, nos invitaron y no fue por voluntad del presidente Trump. Hay que rescatar la integración latinoamericana y del Caribe por encima de las diferencias ideológicas entre gobiernos”, dijo el mandatario colombiano.

También puso de presente el jefe de Estado: “La alianza contra el narcotráfico debe ser de todos los países de las Américas sin exclusión. La magnitud del problema demanda unidad y no fundamentalismos ideológicos. Por eso mantengo mi invitación al presidente Trump para encontrarnos en Cartagena en Colombia”.

