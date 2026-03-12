La relación entre la Casa de Nariño y los micrófonos de Blu Radio volvió a estallar este jueves. El presidente Gustavo Petro no ocultó su molestia y, a través de sus redes sociales, arremetió contra Néstor Morales, director de ‘Mañanas Blu’, acusándolo de liderar una campaña de calumnias contra su Gobierno.

La chispa que encendió el “emberraque” de Petro fue la calificación que Morales le dio al escándalo de la UNGRD, llamándolo “el hecho de corrupción más grande de la historia”. Para el mandatario, esto es una “barbaridad” y una exageración que ignora escándalos del pasado. Petro, en modo defensivo, recordó que él mismo fue quien denunció los cupos indicativos en el año 2000 y que en su administración no se ha ejecutado ni un solo contrato producto de “mermelada” parlamentaria.

“El que lo intente se va”, fue la advertencia de Petro, comparando la salida de Olmedo López con una política de “tolerancia cero” que, según él, Morales se niega a reconocer.

Tras el ataque frontal del presidente, Morales aprovechó su espacio al aire para responderle con un tono cargado de sarcasmo. Primero, le agradeció por estar “en sintonía” y luego procedió a desglosar por qué, a su juicio, el mandatario está equivocado al llamar “banalidad” a lo que sucede en la Unidad de Gestión del Riesgo.

Morales le sacó los trapitos al sol mencionando nombres que hoy están en el ojo del huracán: Sandra Ortiz, Iván Name, Olmedo López y Sneyder Pinilla. El periodista fue tajante al señalar que no se trata de calumnias, sino de una realidad donde los funcionarios de confianza de Petro hoy están rindiendo cuentas ante la justicia o, en algunos casos, “fugados”.

El cierre de la discusión por parte de Morales fue el punto más alto del agarrón. El periodista le pidió al presidente que deje de buscar culpables afuera y mire lo que pasa en “la oficina de al lado”, sentenciando que el escándalo es “asqueante” y que la conexión con la Casa de Nariño es una sombra que el Gobierno no ha podido despejar.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.