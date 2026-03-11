La tensión por el nuevo decreto que habilita la negociación colectiva multinivel saltó de los gremios a los micrófonos. Este miércoles, la mesa de Mañanas Blu se convirtió en un campo de batalla dialéctico cuando los panelistas Aurelio Suárez y Luis Ernesto Gómez se trenzaron en una fuerte discusión que obligó a la intervención inmediata de Néstor Morales.

La mecha se encendió cuando Luis Ernesto Gómez defendió el decreto del Gobierno, asegurando que la medida busca acabar con la fragmentación de los trabajadores. Sin embargo, su crítica hacia ciertos sectores sindicales fue el dardo que desató la furia de Suárez.

“La gran tragedia del sindicato es su dispersión. A los que menos les gusta [el decreto] es a los pequeños sindicatos que crean una franquicia y son unos vagos que no luchan por los derechos de los trabajadores“, sentenció Gómez, asegurando que la nueva norma permitirá fortalecer las organizaciones.

Aurelio Suárez, visiblemente molesto por los calificativos de su colega de mesa, no tardó en reaccionar con vehemencia, exigiendo respeto por la organización de los trabajadores y lanzando una alerta sobre la situación en las empresas estatales.

“No, no, el sindicalismo merece respeto. La gente tiene derecho a sindicarse, eso está en la Constitución. Los que están desactualizados son ustedes… ¡en Ecopetrol hay una masacre laboral!“, gritó Suárez, interrumpiendo el flujo de la discusión.

Ante el nivel de los gritos y la imposibilidad de continuar con el debate de manera sosegada, el director del programa, Néstor Morales, decidió intervenir con su característico estilo punzante. Aunque le dio la razón parcial a Gómez sobre la existencia de líderes sindicales que “no trabajan nunca”, le pidió a Suárez que bajara las revoluciones por su propia salud.

“Aurelio, déjelo hablar y tómese una aspirinita que le va a dar un infarto, oyó”, lanzó Morales en medio de la tensión.

La respuesta de Suárez, lejos de calmar las aguas, fue un irónico: “No, tomémonosla todos”, dejando claro que el clima en la radio estaba tan caldeado como el ambiente político en el país tras la firma del polémico decreto.

