Lo que no pudo pasar en el Congreso a través de la reforma laboral, el Gobierno Nacional lo ha implementado vía decreto, desatando una tormenta en el sector empresarial colombiano. La nueva normativa, que habilita la negociación colectiva multinivel, permite que los sindicatos de una misma industria se unan para exigir condiciones comunes a múltiples empresas, un movimiento que los gremios califican como un golpe directo a la competitividad y la autonomía privada.

La mayor preocupación recae sobre las pequeñas y medianas empresas (Pymes). Bajo este modelo, una panadería pequeña o una fábrica local podría verse obligada a negociar bajo las mismas condiciones de una multinacional, simplemente por pertenecer al mismo sector.

María Elena Espinosa, presidenta de ACOPI, lanzó una advertencia desesperada: el riesgo es que las condiciones pactadas por los “gigantes” con sindicatos poderosos terminen asfixiando a los negocios pequeños que no tienen el mismo músculo financiero. “Lo que se negocie en las grandes compañías es lo que se va a reflejar en todas las empresas del país”, señaló la dirigente gremial.

El debate no es solo económico, sino también político. Muchos analistas cuestionan que el Gobierno haya recurrido a un decreto para revivir un punto que fue ampliamente rechazado durante el trámite de la reforma laboral. Para los críticos, esto representa un bypass a la democracia parlamentaria.

Sin embargo, en entrevista con Mañanas Blu, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, defendió la medida asegurando que no se trata de una imposición sino de un derecho. “Estamos hablando de acceder a un derecho, no estamos estableciendo una obligación para nadie”, subrayó el funcionario. Según Sanguino, el objetivo es evitar que los salarios sean un factor de competencia desleal entre empresas de un mismo rubro.

El Gobierno insiste en que Colombia se está poniendo al día con estándares internacionales de la OIT (Convenios 98 y 154), buscando superar la fragmentación sindical que hoy solo cubre al 4,5 % de los trabajadores. Sanguino puso como ejemplo el éxito del sector público en 2024, donde una sola mesa de negociación resolvió conflictos de manera masiva en 40 días.

No obstante, el sector privado no es el Estado. La incertidumbre jurídica y el temor a una ola de huelgas sectoriales tienen a los empresarios en estado de alerta máxima. Mientras los sindicatos celebran el fortalecimiento de su poder de negociación, el país se pregunta si este decreto será el motor de la equidad o el freno de mano que necesitaba la generación de empleo en un momento de desaceleración económica.

