El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) confirmó que para 2026 mantiene el apoyo económico de sostenimiento dirigido a aprendices en condición de vulnerabilidad. Según la información oficial, el auxilio será de 875.452 pesos, equivalente al 50 % del salario mínimo (1’750.905 pesos), y está enfocado en estudiantes de estratos 1 y 2 vinculados a programas de formación de la entidad.
Este recurso busca cubrir gastos asociados al proceso académico, como uniformes, transporte, alimentación y materiales de estudio. Con ello, la institución pretende facilitar la permanencia de los aprendices durante su formación y reducir las dificultades económicas que puedan afectar su continuidad educativa.
Quienes deseen postularse deben hacer el proceso a través de la plataforma Sena Sofía Plus (ingresando en este enlace) y cumplir con los siguientes requisitos:
- Seleccionar la convocatoria.
- Entregar los documentos en formato digital mediante el formulario habilitado.
- Ser aprendiz activo en programas de formación del Sena.
- Pertenecer a los estratos socioeconómicos 1 o 2.
- Estar en condición de vulnerabilidad y no contar con otras ayudas económicas adicionales.
La entidad indicó que la inscripción estará disponible hasta el 28 de febrero, mientras que la entrega de documentos será del 3 al 6 de marzo, fechas establecidas dentro del cronograma oficial del proceso.
¿Qué es el apoyo de sostenimiento en el Sena?
El apoyo de sostenimiento del Sena es un beneficio económico dirigido a aprendices que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, especialmente de estratos 1 y 2. Este auxilio busca facilitar la permanencia de los estudiantes en sus programas de formación técnica o tecnóloga.
El incentivo corresponde al 50 % del salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV) y está orientado a cubrir gastos básicos como transporte, materiales de estudio y otras necesidades relacionadas con el proceso formativo. Puede otorgarse durante la etapa lectiva y también en la etapa práctica, siempre que el aprendiz no cuente con un contrato de aprendizaje que le represente ingresos.
El monto del apoyo se actualiza cada año, en línea con el incremento del salario mínimo en Colombia. Con esta medida, la entidad busca reducir la deserción y promover el acceso y la continuidad en la educación para poblaciones con limitaciones económicas.
¿Cuáles son las etapas del contrato de aprendizaje en el Sena y el esquema salarial para 2026?
El contrato de aprendizaje del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) contempla dos etapas principales y un esquema de apoyo económico definido con base en el salario mínimo vigente para 2026.
La primera es la etapa lectiva, en la que el aprendiz desarrolla su formación teórica. Durante este periodo recibe el 75 % del salario mínimo mensual legal vigente (Smmlv), equivalente a 1’313.178 pesos en 2026. Antes de la entrada en vigor de la Ley 2466 de 2025, este apoyo correspondía al 50 % del salario mínimo.
La segunda es la etapa productiva, cuando el aprendiz aplica sus conocimientos en una empresa patrocinadora. En esta fase, el apoyo económico asciende al 100 % del salario mínimo, es decir, 1’750.905 pesos para 2026. Previamente, el reconocimiento era del 75 % del salario mínimo.
Estas disposiciones establecen los montos de apoyo económico según la fase de formación del aprendiz dentro del contrato.
