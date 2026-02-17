El apoyo de sostenimiento del Sena es un beneficio económico dirigido a aprendices que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, especialmente de estratos 1 y 2. Este auxilio busca facilitar la permanencia de los estudiantes en sus programas de formación técnica o tecnóloga.

El incentivo corresponde al 50 % del salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV) y está orientado a cubrir gastos básicos como transporte, materiales de estudio y otras necesidades relacionadas con el proceso formativo. Puede otorgarse durante la etapa lectiva y también en la etapa práctica, siempre que el aprendiz no cuente con un contrato de aprendizaje que le represente ingresos.

El monto del apoyo se actualiza cada año, en línea con el incremento del salario mínimo en Colombia. Con esta medida, la entidad busca reducir la deserción y promover el acceso y la continuidad en la educación para poblaciones con limitaciones económicas.

¿Cuáles son las etapas del contrato de aprendizaje en el Sena y el esquema salarial para 2026?

El contrato de aprendizaje del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) contempla dos etapas principales y un esquema de apoyo económico definido con base en el salario mínimo vigente para 2026.

(Vea también: Qué es y cómo funciona el salario mínimo móvil, la figura que propuso Petro en Colombia)

La primera es la etapa lectiva, en la que el aprendiz desarrolla su formación teórica. Durante este periodo recibe el 75 % del salario mínimo mensual legal vigente (Smmlv), equivalente a 1’313.178 pesos en 2026. Antes de la entrada en vigor de la Ley 2466 de 2025, este apoyo correspondía al 50 % del salario mínimo.

La segunda es la etapa productiva, cuando el aprendiz aplica sus conocimientos en una empresa patrocinadora. En esta fase, el apoyo económico asciende al 100 % del salario mínimo, es decir, 1’750.905 pesos para 2026. Previamente, el reconocimiento era del 75 % del salario mínimo.

Estas disposiciones establecen los montos de apoyo económico según la fase de formación del aprendiz dentro del contrato.