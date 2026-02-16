En medio de los diferentes movimientos de la economía nacional, el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) lanzó la certificación ‘Voces de Mujeres 2026’, una iniciativa gratuita que reconoce y valida la experiencia laboral de las mujeres en Colombia.

Este programa busca fortalecer las habilidades adquiridas a lo largo de la trayectoria profesional, ya sea en contextos formales o informales, y visibilizar los saberes que contribuyen al desarrollo económico y social del país.

La convocatoria estará abierta del 12 al 26 de febrero de 2026, con 2.000 cupos disponibles para mujeres de todas las regiones del territorio nacional. Las interesadas podrán postularse y certificar sus conocimientos en alguna de las 20 normas de competencia laboral, asociadas a sectores como agropecuario, gastronomía, turismo, educación, artesanías, comercio, seguridad, tecnología, confección y servicios administrativos, entre otros.

“Esta oferta es dirigida especialmente a las mujeres campesinas, de la economía popular, indígenas y pescadoras. El propósito de este proyecto es seguir fortaleciendo su perfil para impulsar la economía”, afirmó Mario Rincón, Coordinador de Certificación de Competencias Laborales Sena.

La certificación no solo mejora la empleabilidad, sino que también contribuye a la equidad de oportunidades y al reconocimiento del talento femenino en diferentes sectores productivos. Gregoria Flores, emprendedora certificada por el Sena, asegura que gracias a este proceso logró profesionalizar su trabajo artesanal y expandir su negocio a nivel nacional e internacional, demostrando cómo la validación de competencias puede transformar vidas.

“Comencé trabajando en casas de familia, pero mi sueño siempre fue hacer empresa y llevar la filigrana a otro nivel, gracias al Sena me formé y me certifiqué y ahora vivo mi sueño y puedo llevar mi arte a nivel nacional e internacional”, contó Gregoria Flores, emprendedora certificada con el Sena.

Las mujeres interesadas en participar pueden inscribirse en www.sena.edu.co, haciendo clic en el banner de la Certificación ‘Voces de Mujeres 2026’, que aparece en la página principal. Allí deberán diligenciar el formulario de inscripción disponible, completando los datos requeridos para acceder al proceso.

Con esta estrategia, el Sena reafirma su compromiso con el cierre de brechas de género y la valorización de la experiencia laboral femenina, promoviendo procesos de certificación que fortalecen el perfil ocupacional y amplían las oportunidades de desarrollo profesional de las mujeres en Colombia.

¿Cómo inscribirse a un curso gratis en el Sena?

Los pasos para inscribirse a los cursos gratuitos del Sena en este 2026 son simples dentro de la plataforma oficial:

Registro en SofiaPlus: ingresar al portal y cree un usuario con su documento de identidad. Si ya está registrado, verifique que sus datos de contacto estén actualizados.

ingresar al portal y cree un usuario con su documento de identidad. Si ya está registrado, verifique que sus datos de contacto estén actualizados. Búsqueda del programa: utilizar el buscador principal para filtrar por palabra clave, ciudad o modalidad (presencial o virtual).

utilizar el buscador principal para filtrar por palabra clave, ciudad o modalidad (presencial o virtual). Selección del curso: hacer clic en el programa de su interés para revisar los requisitos específicos, la duración y el horario.

hacer clic en el programa de su interés para revisar los requisitos específicos, la duración y el horario. Confirmación de inscripción: si se cumple con el perfil, pulsar el botón de inscripción. La persona deberá cargar su documento de identidad escaneado en formato PDF si el sistema se lo solicita.

si se cumple con el perfil, pulsar el botón de inscripción. La persona deberá cargar su documento de identidad escaneado en formato PDF si el sistema se lo solicita. Presentación de pruebas: para programas técnicos o tecnológicos, el usuario debe estar atento a su correo para presentar las pruebas de selección en las fechas asignadas.

La entidad ofrece modalidades presenciales, virtuales y a distancia, diseñadas para adaptarse a las necesidades del mercado laboral actual. El trámite se ejecuta de forma autónoma, sin intermediarios y no tiene costo alguno, lo que representa una oportunidad única para fortalecer el perfil profesional y las competencias técnicas de los ciudadanos.

Inscribirse a los cursos gratuitos del Sena en este 2026 es un proceso totalmente digital que garantiza el acceso a formación técnica y tecnológica de alta calidad para todos los colombianos, al punto que dan certificación.

