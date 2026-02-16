La suspensión provisional del decreto que fijaba el salario mínimo de 2026 generó preocupación inmediata entre trabajadores y pensionados que temen reducciones en sus ingresos.

Sigue a PULZO en Discover

La medida fue adoptada por el Consejo de Estado, que dio al Gobierno ocho días para expedir una norma transitoria mientras se retoma la discusión en la Mesa de Concertación.

Aunque el debate es jurídico y político, el mayor riesgo para el bolsillo está en errores operativos: liquidaciones con fechas equivocadas, cruces de periodos o descuentos sin explicación clara.

El mínimo impacta a unos 2,4 millones de empleados y a más de un millón de jubilados, muchos de ellos pagados por Colpensiones.

Lee También

Por eso, la recomendación principal es verificar cada desprendible o colilla. No pueden bajar el sueldo o la mesada por rumores; cualquier cambio debe indicar norma aplicada y fecha.

Tampoco deberían cobrar retroactivos sobre valores ya causados. En contratos atados al mínimo, el monto depende del periodo liquidado.

Los pensionados deben revisar especialmente el valor base y novedades en salud u otras deducciones. El auxilio de transporte tiene que aparecer separado.

Para detectar fallas rápidas, conviene comparar con el mes anterior horas, bases y descuentos, y guardar soporte del pago. Tener ese registro puede evitar la mayoría de reclamaciones posteriores.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.