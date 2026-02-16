La batalla por el salario mínimo en Colombia entró en una nueva dimensión. Tras la suspensión del incremento del 23,7 % por parte del Consejo de Estado, el presidente Gustavo Petro utilizó su alocución dominical para presentar una propuesta que busca revolucionar la forma en que los colombianos cobran: el salario mínimo móvil.

Pero, ¿qué significa esto para el ciudadano de a pie? Básicamente, que el aumento no se decidiría solo una vez al año (en diciembre), sino que el monto fluctuaría para no perderle el rastro al costo de vida.

¿Qué es el salario mínimo móvil?

A diferencia del modelo que conocemos, donde el sueldo se queda quieto durante 12 meses, la “movilidad” permitiría que la remuneración responda con flexibilidad a la economía.

Flexibilidad total: “Móvil significa que si varían las condiciones, varía también el salario”, explicó Petro.

Escudo contra la inflación: El objetivo es que, si los precios de la canasta familiar suben según el DANE, el salario suba automáticamente para que la plata no alcance “para menos”.

Por ahora, el nuevo decreto transitorio mantendrá los dos millones de pesos, pero el mandatario insiste en que el “salario vital” real debe ser de $2’155.000.

Concertación bajo presión y cita en las calles

data-path-to-node=”11″>Este lunes será un día clave. El Gobierno convocó a la Comisión de Concertación con la presencia del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, sindicatos y gremios. Aunque Petro aseguró que están dispuestos a oír a los empresarios, dejó claro que el decreto saldrá de inmediato.

Sin embargo, el presidente no se quedó solo en los argumentos técnicos y lanzó una convocatoria que agita el panorama social: movilización nacional este jueves.

“La defensa de esta conquista histórica no solo depende de argumentos jurídicos, sino de la fuerza del pueblo trabajador en las calles”, enfatizó el jefe de Estado, invitando a la ciudadanía a respaldar la cifra de los 2,1 millones.

Análisis sobre qué pasará con el salario mínimo

El Gobierno de Gustavo Petro enfrenta un pulso jurídico tras la decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto que fijaba un incremento de 23 % en el salario mínimo y el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo nos explicó cuáles son los efectos de la medida. Esta es la primera vez que en Colombia sucede un hecho de este nivel, razón por la que hay mucha incertidumbre sobre cómo sucederá.