El presidente Gustavo Petro habló en alocución este domingo 15 de febrero sobre la decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto que fijó un aumento del 23 % para el salario mínimo en 2026.

Durante su intervención televisada, el mandatario indicó que la determinación se adopta en medio de cuestionamientos y debates que se han presentado en distintos sectores. Recalcó que, según los datos obtenidos en el inicio del año, el 23 % no afectó el comportamiento de la economía.

El jefe de Estado defendió el 23 % decretado, argumentando que esa cifra permite cumplir con los requisitos de la figura del salario vital. Sin embargo, aseguró que el Gobierno actuará dentro del marco constitucional y respetando las decisiones de las altas cortes, por lo que se emitirá un decreto transitorio.

“El nuevo decreto va a mantener un salario vital, solo que con los estudios que pide el Consejo de Estado, para sustentar que no nos equivocamos”, detalló el mandatario.

El presidente aclaró que el decreto podría tardar más de lo esperado. “Voy a aceptar tener un decreto transitorio. Vamos a aclarar la situación con el magistrado, pero el tiempo será mayor a los ocho días ya que pediremos unas aclaraciones”, dijo.

Gobierno deberá expedir un nuevo decreto del salario mínimo

El Consejo de Estado ordenó suspender temporalmente los efectos del decreto mientras analiza de fondo su legalidad. Entretanto, el Gobierno está obligado a establecer un aumento transitorio que regirá mientras se toma una decisión definitiva.

Este nuevo decreto deberá cumplir con parámetros específicos, entre ellos:

La meta de inflación fijada por el Banco de la República para 2026.

La productividad reportada por el Dane.

La participación de los salarios en el ingreso nacional durante 2025.

La inflación registrada en 2025.

El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del mismo año.

La protección constitucional al trabajo.

La garantía de una remuneración mínima, vital y móvil.

La función social de la empresa y los objetivos de dirección económica.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.