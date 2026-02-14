La intención del presidente Gustavo Petro de suspender temporalmente la exportación de carne encendió las alarmas en el sector ganadero. La propuesta, planteada en medio de la emergencia económica derivada de la crisis climática, busca —según el Gobierno— contener el alza de precios en el mercado interno y garantizar el abastecimiento nacional.

Sin embargo, la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) advirtió que la medida podría resultar ineficaz y afectar a más de 650.000 familias que dependen de la actividad ganadera en el país.

Durante el consejo de ministros, el mandatario aseguró que el precio de la carne en Colombia está creciendo a un ritmo que duplica la inflación. A su juicio, una de las razones sería la dinámica de comercialización en mercados internacionales. “En época de emergencia no se puede exportar carne, necesitamos la carne en Colombia”, afirmó el jefe de Estado.

Petro sostiene que la prioridad es proteger el bolsillo de los ciudadanos, especialmente en medio de las afectaciones causadas por inundaciones y fenómenos climáticos extremos. Además, planteó incentivar la producción de alimentos como yuca, tomate y leche en zonas que no han sido impactadas por la temporada invernal, con el fin de fortalecer la seguridad alimentaria.

Desde Fedegán, el presidente ejecutivo del gremio, José Félix Lafaurie, cuestionó la eficacia de la eventual restricción. Según explicó, las exportaciones totales —incluyendo animales en pie y carne— no superan el 8 % de la producción nacional.

#SOSGanadero En #Colombia se producen anualmente alrededor de 1 MILLÓN de toneladas de carne y las exportaciones en 2025 totalizaron cerca de 35.000 toneladas. ¡Ni siquiera el 5 %! ¿Además de las graves consecuencias por el frente frío quieren sumar la multimillonaria pérdida… https://t.co/EwC93KD802 — José Félix Lafaurie (@jflafaurie) February 14, 2026

Colombia cuenta con un hato ganadero superior a 30 millones de cabezas y produce cerca de un millón de toneladas de carne en canal al año, por lo que, según el gremio, el volumen destinado al mercado externo es marginal frente a la oferta total, detalla Forbes.

Para Fedegán, el aumento de precios no obedece principalmente a las exportaciones, sino a un mayor consumo interno. Desde la Oficina de Planeación y Estudios Económicos del gremio señalaron que la dinámica exportadora de 2025 fue similar a la de 2024; sin embargo, el IPC de carne pasó de 0,7 % a 9,5 % en ese mismo periodo.

El gremio atribuye esa diferencia a un incremento en la demanda interna, impulsado por mejores ingresos nominales y por el aumento del salario mínimo, lo que habría presionado los precios al alza.

Otro elemento que mencionó Fedegán es la tasa de cambio. La TRM pasó de niveles cercanos a 4.250 pesos por dólar a alrededor de 3.660 pesos, lo que ha reducido el atractivo de exportar.

Desde su perspectiva, el mercado ya estaría tendiendo a equilibrarse sin necesidad de intervenciones adicionales. En ese contexto, restringir las ventas externas podría causar distorsiones y afectar la confianza de los compradores internacionales.

Como antecedente, Lafaurie recordó el caso de Argentina en 2021, cuando el Gobierno de ese país suspendió temporalmente las exportaciones de carne para frenar el alza interna. Según el dirigente gremial, la medida no evitó que los precios subieran y generó pérdidas millonarias para el sector productivo.

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.