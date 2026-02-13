Blu Radio dio a conocer que el Consejo de Estado tumbó oficialmente el salario mínimo decretado por Gustavo Petro en Colombia del 23 %. La decisión se tomó porque no se habrían seguido criterios técnicos.

El nuevo escenario jurídico en torno al salario mínimo ha dado un giro inesperado tras la intervención del magistrado encargado de revisar la legalidad del decreto. Al ordenarse una suspensión provisional del incremento del 23,78 %, el país entra en un limbo normativo donde los efectos del aumento quedan congelados de inmediato.

Esta medida cautelar obliga al Gobierno Nacional a retroceder y expedir un nuevo acto administrativo que, esta vez, se ajuste estrictamente a los requisitos técnicos y legales que la demanda alega fueron vulnerados, dejando en firme que el cumplimiento de la ley prima sobre la voluntad política del Ejecutivo.

La serie de alarmas se intensificó al considerar que el aumento del 23 % en el salario mínimo para el año 2026, medida que, aunque busca mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, precipita un incremento en los costos laborales que no se ve correspondido por un alza en productividad ni por alivios para las pequeñas y medianas empresas (pymes), con el potencial de incitar una escalada de precios y provocar el cierre de empresas. En consecuencia, podría forzar la entrada de más trabajadores al sector de la economía informal, particularmente en las regiones más vulnerables del país.

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.