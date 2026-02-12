Tormenta geopolítica sobre los Alpes italianos: el Comité Olímpico Internacional (COI) descalificó este jueves de los Juegos de Invierno de Milán-Cortina al piloto de skeleton Vladislav Heraskevich, que quería usar un casco con imágenes de deportistas fallecidos durante el conflicto con Rusia, y Kiev reaccionó con indignación.

“El movimiento olímpico debe contribuir a poner fin a las guerras, no a seguir el juego a los agresores. Desgraciadamente, la decisión del Comité Olímpico Internacional de descalificar al piloto de skeleton ucraniano Vladislav Heraskevich dice lo contrario”, escribió el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en las redes sociales.

Antes, el ministro de Relaciones Exteriores, Andrii Sibiga, había dicho que el COI manchaba “su propia reputación” y que “las generaciones futuras se referirán a esto como un momento de vergüenza”.

La noticia supuso un despertar brusco en Milán-Cortina, a primera hora de la mañana.

En un comunicado, el organismo internacional afirmó que el competidor “no podrá participar” en los Juegos Olímpicos de Invierno “tras negarse a cumplir las directrices del COI sobre la expresión de los atletas”.

El COI había propuesto el martes al ucraniano llevar un brazalete negro en lugar del casco, como medida excepcional ante su caso.

“Esta mañana, a su llegada a las instalaciones de la competición, Heraskevich se reunió con la presidenta del COI, Kirsty Coventry, que le explicó por una última vez la postura del COI. Como en las reuniones anteriores, él se negó a cambiar la suya”, argumentó la instancia olímpica en un largo texto explicativo.

¡Lo descalifican por usar un casco memorial en los Juegos Olímpicos de Invierno! 🇺🇦 El Comité Olímpico Internacional (COI) descalificó este jueves de los Juegos de Invierno de Milán-Cortina al piloto de skeleton Vladislav Heraskevich, que quería usar un casco con imágenes de… pic.twitter.com/6URvhmzPiZ — El Universal (@El_Universal_Mx) February 12, 2026

“No le he hablado como presidenta. Le he hablado como deportista. Quería verle antes de que compitiera hoy”, contó después de esa reunión la dirigente zimbabuense, vestida con anorak y la voz quebrada por las lágrimas de emoción.

Qué dijo Vladislav Heraskevich

En un mensaje en la red social X, Heraskevich defendió su punto de vista. “Este es el precio de nuestra dignidad”, afirmó.

Це ціна нашої гідності.

This is price of our dignity. pic.twitter.com/00h3hlZs6i — Vladyslav Heraskevych OLY (@heraskevych) February 12, 2026

Después, en declaraciones en la zona mixta, siguió defendiendo su casco: “No quería provocar un escándalo y se ha dado este escándalo porque algunas personas en el seno del COI tienen una interpretación muy extraña de sus propias reglas”.

“Vladislav no tomó la salida, pero no está solo, tiene a toda Ucrania con él y la tendrá siempre. Cuando un deportista defiende la verdad, el honor y la memoria, ya es una victoria. Un triunfo de Vladislav. Un triunfo para todo el país”, dijo por su parte el Comité Olímpico Ucraniano en un comunicado.

El abanderado de Ucrania en estos Juegos Olímpicos participó el lunes y el miércoles en los entrenamientos con un “casco memorial”, según el término usado por su entorno, de color gris y que lleva las imágenes serigrafiadas de varios de sus compatriotas fallecidos en la guerra.

En las calles de Kiev, la incomprensión y la indignación dominaban entre los habitantes.

“Esto es injusto”, decía Dmitro Iassenovoski, un hombre de 41 años que subrayaba que en el casco “no hay nada más que fotos de gente que ha muerto”.

“¡No hay motivo para descalificarle!”, se enfadaba Oleksandr Severin, un ingeniero de telecomunicaciones de 30 años. “¿De qué es culpable?”, se preguntaba de forma vehemente.

“Estoy orgulloso de nuestro deportista”, afirmaba Illia Zakhar, un técnico de 39 años, sin ocultar su enfado con el COI: “¡Que se vayan al infierno!”.

En su encuentro diario con la prensa este jueves, el portavoz del COI, Mark Adams, insistió en que su organismo quería que Heraskevich participara.

“Hubiera enviado un mensaje con mucha fuerza. No es para nosotros una cuestión de mensaje (…) es el lugar. No podemos aceptar que los deportistas sufran presiones de parte de sus responsables políticos”, dijo.

El COI tiene como norma no permitir referencias políticas durante las competiciones y las ceremonias de entrega de medallas, según la Carta Olímpica.

En la tarde noche local de este jueves en Italia, el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) confirmó en un comunicado que recibió un recurso de Heraskevich en su cámara ad hoc para estos Juegos Olímpicos y que analizará el caso el viernes.

