El acuerdo, anunciado mediante un comunicado oficial, se realizó en conjunto con el Comité Olímpico Internacional (COI) y TelevisaUnivision, y contempla la cobertura de las ediciones Milano Cortina 2026, Los Ángeles 2028, French Alps 2030 y Brisbane 2032, además de los Juegos Olímpicos de la Juventud en ese mismo periodo.

Claro Sports ofrecerá una cobertura integral que incluirá transmisiones en vivo, programación especial, análisis, resúmenes y contenido exclusivo, detalla Bloomberg.

Este material estará disponible sin costo adicional para los usuarios del servicio de televisión de paga de Claro en los territorios autorizados.

En el caso de México, las transmisiones se podrán ver a través de los sistemas de cable que cuentan con Claro Sports y en sus plataformas digitales.

La señal llegará a millones de espectadores en países como México, Colombia, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Uruguay, Venezuela y varias naciones de Centroamérica y el Caribe, añade ese medio.

América Móvil destacó que mantiene una relación de colaboración con el COI desde 2014 y subrayó que México es una audiencia prioritaria, con creciente interés por el deporte olímpico y contenidos de alta calidad.

La empresa reiteró su compromiso de acercar al público a los atletas, sus historias y los valores del movimiento olímpico, sentenció ese portal.

¿Cuáles son los negocios de Carlos Slim?

Carlos Slim es uno de los empresarios más influyentes de América Latina y actualmente mantiene un portafolio altamente diversificado de negocios.

Su principal eje empresarial es América Móvil, el mayor grupo de telecomunicaciones de la región, con operaciones en telefonía móvil, fija, internet y televisión a través de marcas como Telcel, Telmex y Claro, presentes en varios países de América Latina.

Otro pilar de su imperio es Grupo Carso, un conglomerado que participa en distintos sectores. En el comercio minorista opera cadenas como Sanborns y Sears; en el ámbito industrial y manufacturero tiene empresas como Condumex; y en infraestructura y construcción participa mediante firmas dedicadas a obras civiles, telecomunicaciones y proyectos de gran escala.

También tiene presencia en el sector energético, con inversiones en exploración, producción y servicios relacionados con petróleo y gas. En el sector financiero, Slim controla Grupo Financiero Inbursa, que ofrece servicios de banca, seguros, pensiones y mercado de valores, con una amplia base de clientes en México.

Además, posee inversiones en minería a través de Minera Frisco, así como en infraestructura de largo plazo mediante proyectos carreteros, hidráulicos y de transporte. Esta diversificación le permite mantener una posición sólida y estratégica en la economía regional.

