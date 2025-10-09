El reconocido empresario destacó que no busca dejar una herencia material, sino un legado basado en la productividad, la inversión y el compromiso con el desarrollo de México.

Afirmó que los empresarios son solo administradores temporales de la riqueza y que su verdadero aporte está en crear oportunidades y empleos, no en acumular dinero, detalla el diario mexicano Ámbito.

Slim fue crítico con los modelos de filantropía de multimillonarios como Bill Gates y Warren Buffett, al considerar que el verdadero compromiso social debe reflejarse en el trabajo y la responsabilidad empresarial, más que en las donaciones.

Reiteró que su visión siempre ha sido la de generar bienestar a través de la economía productiva.

Respecto a Telmex, dejó claro que la compañía no se venderá, ni en su vida ni después de su fallecimiento, ya que representa un símbolo nacional, resaltó ese diario.

Reconoció que la empresa enfrenta un pasivo laboral de más de 270.000 millones de pesos mexicanos, pero explicó que se creó un fondo de 160.000 millones para asegurar su sostenibilidad. Así, Slim consolidó su legado como un modelo de trabajo y desarrollo para México.

Cuáles son los negocios de Carlos Slim y de cuánto es su fortuna

Carlos Slim Helú es uno de los empresarios más poderosos y ricos del mundo, con un imperio que abarca telecomunicaciones, banca, construcción, energía, comercio, minería e inmuebles.

Su conglomerado principal es el Grupo Carso, que reúne diversas compañías dedicadas a la industria, el comercio y la infraestructura.

Dentro de este grupo se encuentran firmas como Grupo Sanborns, que maneja tiendas departamentales, restaurantes y marcas como Sears, iShop y MixUp; Condumex, enfocada en cables, materiales eléctricos y de construcción; Carso Infraestructura y Construcción, responsable de grandes obras de ingeniería en México y América Latina; y Carso Energy, dedicada al sector energético.

En el ámbito financiero, Slim controla el Grupo Financiero Inbursa, que opera en banca, seguros, fondos de inversión y pensiones, siendo uno de los grupos financieros más importantes del país.

En telecomunicaciones, su empresa América Móvil es la columna vertebral de su fortuna, pues agrupa marcas como Telmex, Telcel y Claro, con presencia en más de 20 países de América y Europa. Además, participa en Minera Frisco, dedicada a la extracción de metales preciosos, y en Inmuebles Carso, enfocada en el desarrollo de proyectos inmobiliarios, centros comerciales y espacios residenciales de alto valor.

La fortuna de Carlos Slim en 2025 se estima entre 82.000 y 100.000 millones de dólares, según distintos cálculos de medios financieros internacionales. Estas variaciones dependen del valor de mercado de América Móvil y del desempeño de sus empresas en la bolsa mexicana.

A lo largo de su carrera, Slim ha mantenido una estrategia de inversión enfocada en sectores estratégicos y en el fortalecimiento de compañías nacionales, con una visión de largo plazo orientada al desarrollo productivo y la creación de empleo en México y América Latina.

