El miércoles 8 de octubre, el oro alcanzó un precio récord de 400 dólares por onza y, desde luego, en Colombia esto provocó una discusión frente a las posibilidades de que el país aproveche la bonanza.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Casa Blanca pide retractación pública a Petro por controvertido trino, y él ya respondió)

De acuerdo con AFP, es la primera vez que ese metal precioso alcanza ese valor tan alto. Además, de acuerdo con Goldman Sachs, según citó Sebastián Nohra (periodista de Blu Radio), se pronostica que para 2025, el elemento supere la barrera de los 5.000 dólares.

En ese sentido, el comunicador le envió una crítica al Gobierno de Gustavo Petro a través de un mensaje en ‘X’ en el que cuestiona las gestiones para formalizar la minería ilegal en Colombia, que representa el 75 % de la producción nacional, según El Tiempo.

Lee También

De acuerdo con cifras proporcionadas por el rotativo, Colombia es el cuarto productor de América Latina y el 15 a nivel mundial, pero el Estado no se ve tan beneficiado.

Por esta razón, para Nohra, Colombia no estaría aprovechando el cuarto de hora y, por el contrario, los grupos armados serían los beneficiados porque manejarían gran parte de la explotación de oro en el país.

“Colombia no ha querido ni podido formalizar la minería de oro. Nos estamos perdiendo de un ‘boom’ que sí aprovechan los grupos armados”, indicó el columnista en su trino.

Respuesta de Gustavo Petro a críticas por no aprovechar alza en precio del oro

Frente a esto, el mandatario no se quedó callado y respondió con un corto mensaje en X en el que le dio la razón a Nohra, pero le envió una indirecta a gobiernos anteriores.

“Esto es cierto e implica que las compras de oro sean a buen precio y estatales, como lo era antes”, aseguró el presidente.

Las declaraciones del jefe de Estado fueron aprovechadas por algunos internautas para recordar que en la administración anterior se vendieron reservas de oro, según la Silla Vacía, por decisión del Banco de la República.