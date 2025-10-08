El Tribunal Superior de Bogotá ratificó en segunda instancia la sanción impuesta a alias ‘Tianz’, el menor de 15 años, señalado de ser el autor del ataque armado en el que murió el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

(Vea también: Toman decisión clave con mujer detenida por homicidio de Miguel Uribe y hubo cambio)

La decisión fue adoptada luego de que la defensa del adolescente apelara el fallo emitido por un juez de menores, que lo responsabilizó de disparar contra el dirigente político durante un encuentro comunitario en la capital del país.

Con esta confirmación, el joven deberá cumplir una medida de internamiento de 7 años y 4 meses en un centro de atención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).

Lee También

Qué pasó con el menor que le disparó a Miguel Uribe Turbay

El adolescente fue aprehendido muy cerca de la escena del crimen, pocos minutos después del ataque. En su poder fue hallada una pistola Glock calibre 9 mm, arma con la que habría perpetrado el atentado.

Distintos videos que circularon en redes sociales captaron tanto el momento en que el senador cae herido como la huida del agresor, lo que permitió reforzar las pruebas en su contra. Las autoridades indicaron que el menor fue detenido en flagrancia y presentaba una herida en una de sus extremidades al momento de su captura.

Con esta decisión judicial, el caso queda cerrado en el ámbito penal juvenil, mientras los organismos de seguridad continúan investigando si hubo otras personas detrás de la planeación del ataque que estremeció al país.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.