El presidente Gustavo Petro volvió a encender las redes sociales, esta vez no por un discurso o una decisión política, sino por una fotografía que compartió en su cuenta de X (antes Twitter), donde aparece luciendo unas gafas oscuras y una gorra.

La publicación, en tono relajado, rápidamente provocó miles de comentarios, entre ellos el del comediante Jhovanoty, quien no dudó en sumarse con su característico humor.

En el mensaje que acompañó la foto, el mandatario escribió: “Se han vuelto populares mis gafas de la Fuerza Aérea. Un médico me dijo que fueran permanentes, pero no me gusta oscurecer el mundo, hay que verlo como es. Pero mi hija quiere que muestre las gorras que hace. Así que, aquí va…”.

La imagen muestra al presidente con una gorra negra, con el rostro de un animal, y sus ya reconocidas gafas oscuras, que —según explicó— le fueron recomendadas por un especialista. Pero más allá del detalle médico, el tono del mensaje fue cercano, incluso familiar, destacando el emprendimiento de su hija.

Entre los cientos de reacciones que recibió la publicación, una de las más comentadas fue la de Jhovanoty, quien le respondió con humor: “Jajaja presiiiiiii…. Me puso a comprar gafas. Presiii”.

El comentario del humorista, que imita al presidente en distintos espacios radiales, rápidamente acumuló decenas de “me gusta”.

Algunos recordaron que esas fueron las gafas que el presidente utilizó en una protesta en Nueva York, Estados Unidos, en las que instó a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes del mandatario Donald Trump para detener la guerra en Gaza.

Por esa acción el Departamento de Estado de Estados Unidos le canceló la visa a Petro, medida supone un duro golpe a la relación bilateral, que ya venía marcada por tensiones en temas de seguridad, cooperación y política internacional.

