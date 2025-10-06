Los líderes del movimiento La Fuerza de las Regiones, Aníbal Gaviria, Juan Guillermo Zuluaga, Héctor Olimpo Espinosa y Juan Carlos Cárdenas, enviaron una carta a los candidatos presidenciales independientes Maurice Armitage, Mauricio Cárdenas, Felipe Córdoba, David Luna, Juan Daniel Oviedo y Daniel Palacios, invitándolos a construir una alianza unitaria de cara a las elecciones de 2026.

En el documento, destacan que el país atraviesa un momento que exige firmeza, integridad, generosidad y unidad para defender la democracia, fortalecer la economía, recuperar la seguridad y promover el desarrollo social.

Los firmantes aseguran que han recorrido las regiones del país y escuchado el clamor ciudadano por una alternativa alejada de la polarización, el odio y la división.

Por ello, proponen realizar una consulta popular el 8 de marzo, en la que todos los candidatos independientes participen con el compromiso de apoyar a quien resulte elegido por voto ciudadano como aspirante único a la presidencia.

Lee También

Además, La Fuerza de las Regiones se compromete a definir su propio candidato el 30 de noviembre, quien competirá en dicha consulta.

El llamado busca consolidar una candidatura de consenso capaz de unir al país y ofrecer un proyecto político basado en esperanza, cooperación y responsabilidad colectiva.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.