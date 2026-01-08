En dicho diálogo, el periodista Fernando Girón le preguntó a Petro si su futuro depende del presidente Trump. El presidente respondió sin ambages: “Sí claro”, y atribuyó esa situación a su inclusión a la llamada lista Clinton.

“Si la [lista] Ofac existe, yo tengo que mover mi vida acorde a eso”, manifestó el mandatario, que ya ha tenido que enfrentar varios inconvenientes por su inclusión en el infame documento.

Petro habla de su futuro y relación con Trump

Sin embargo, con los problemas que implica aparecer en la lista de la Ofac, el presidente colombiano aseguró que sobreviri no le quedará difícil, ya que ha estado acostumbrado a la vida subversiva.

“Yo he vivido mucho […] incluso viviendo en casa de amigos cuando me perseguían”, aseguró.

Y apelando a un discurso en el que se pone como centro de todas las miradas, agregó que ha sido “perseguido siempre, incluso siendo presidente”. El presidente dejó ver que está acostumbrado vivir bajo ese tipo de presión, por lo que parece tomarse el asunto con calma.

Eso sí, no dejó de sonreír ante la idea de que lo saquen de la lista y que le quiten ese lastre, así su ministro del Interior haya dejado ver lo contrario. “Si eso se quita, se mejoran las relaciones, pues puede ser que me dedique a dar conferencias en el mundo, sobre crisis climática, incluido Estados Unidos”.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.