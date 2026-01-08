Aún está por confirmarse cuándo será el encuentro entre Gustavo Petro y Donald Trump, cómo será la logística para que el presidente colombiano entre a EE. UU. (teniendo en cuenta que no tiene visa), pero poco a poco se van conociendo más detalles sobre lo que se presume, pasará en este encuentro.

Sigue a PULZO en Discover

Rosa Villavicencio, una de las piezas clave para que la llamada entre los mandatarios se diera, ha dado adelantos de los puntos que podrían abordarse entre los mandatarios en la Casa Blanca.

(Vea también: Senado de EE. UU. aprobó resolución para frenar a Trump en nuevos ataques a Venezuela)

En una rueda de prensa, la canciller expresó que el objetivo es “poner por delante los intereses nacionales de Colombia” y puntualizó que son cuatro los puntos que pondrán sobre la mesa en Washington.

Lee También

Entre estos, además de reanudar el diálogo con la administración Trump, cobra relevancia la búsqueda de hacer reconsiderar al gobierno estadounidense la descertificación a Colombia. Para esto, buscan “transmitir a la administración Trump información verídica y sustentada en evidencia sobre las acciones exitosas tomadas por el Gobierno colombiano para combatir el problema de las drogas y otros asuntos de seguridad”.

(Vea también: Venezuela cede a presión de EE. UU. y libera a varios presos políticos, incluidos extranjeros)

Otro de los temas que Petro buscaría tratar en la reunión es la situación que atraviesa Venezuela. La Cancillería señaló que, además de manifestar preocupación por los hechos ocurridos en las últimas semanas, Colombia también pretende ofrecer “buenos oficios para que esta situación no derive en impactos indeseados para la región, incluido Estados Unidos. Es de nuestro interés que la situación interna del país vecino sea de orden y prosperidad”.

Lee También

Finalmente, Villavicencio reiteró que no solo pretenden retomar el diálogo, sino ampliarlo para poder abordar intereses en común con Estados Unidos. “Por ahora, permítanme decir con firme convicción: Colombia va bien”, concluyó la canciller.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.