La cita entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario colombiano, Gustavo Petro, empieza a tomar forma luego de la llamada telefónica que ambos sostuvieron y que sirvió para bajar la tensión entre los dos gobiernos.

Trump bajó el tono e invitó a Petro a la Casa Blanca: "Agradecí su llamada"

Sin embargo, la eventual reunión en la Casa Blanca llega marcada por un punto clave: el futuro de las visas de quienes deberían encabezar la delegación colombiana.

Trump confirmó que fue “un gran honor” hablar con Petro y que espera verlo “próximamente” en Washington. Según dijo, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia ya están trabajando en los arreglos para el encuentro, que se llevaría a cabo en la Casa Blanca.

Problema de visas para reunión entre Colombia y Estados Unidos

El panorama se complica porque la encargada de liderar la delegación colombiana sería la canciller y ministra de Relaciones Exteriores, Yolanda Villavicencio. No obstante, ella misma renunció a su visado estadounidense el 29 de septiembre de 2025, en respuesta a la decisión de Washington de retirarle la visa al presidente Petro.

“Como ministra de Relaciones Exteriores he decidido renunciar al visado estadounidense. Es un acto de dignidad frente a la inaceptable decisión de revocar el visado al presidente de Colombia. Nuestra soberanía no se arrodilla. Colombia se respeta”, afirmó Villavicencio en ese momento.

A eso se suma que a Petro también le fue revocado el documento, lo que deja en el aire las cartas diplomáticas y los procedimientos que tendrían que activarse para que la reunión anunciada por Trump pueda realizarse sin obstáculos.

Por ahora, la expectativa se concentra en cómo Estados Unidos y Colombia resolverán el tema migratorio de las máximas cabezas del gobierno colombiano y si habrá algún tipo de flexibilización para permitir el encuentro.

Por qué le quitaron la visa a Gustavo Petro

La tensión se disparó cuando el Departamento de Estado norteamericano anunció en septiembre de 2025 la revocatoria de la visa de Petro. En ese momento, señaló que “más temprano hoy, el presidente colombiano Gustavo Petro se paró en una calle de Nueva York y exhortó a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes e incitar a la violencia”, razón por la cual adoptaron la medida.

En ese marco surgió la renuncia a la visa por parte de la canciller Villavicencio, que hoy se convierte en uno de los mayores obstáculos para la reunión anunciada por Donald Trump y que, paradójicamente, busca bajar la tensión entre ambos países.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.