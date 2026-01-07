Con la situación política de Venezuela como parte del contexto, se divulgó la llamada que Gustavo Petro y Donaldo Trump tuvieron este miércoles 7 de enero de 2026 luego de la tensa situación entre ambos.

Sigue a PULZO en Discover

Fuentes de la Cancillería indicaron que la llamada duró 15 minutos entre los líderes, de acuerdo con lo que contó el periodista Jimmy Ávila, de Blu Radio, sobre esta inesperada charla.

“Van a desescalar el lenguaje porque es lo ideal por cómo se está hablando de soberanía”, indicó el periodista, que reveló detalles de la conversación entre los mandatarios de Colombia y Estados Unidos.

Lo cierto es que hubo un detalle curioso en la llamada de Trump y Petro que se convirtió en un leve inconveniente, que de acuerdo con la información se solventó en esa llamada entre los mandatarios.

Lee También

“Fue un poco difícil porque el presidente de los colombianos no habla inglés, pero tuvo el traductor y estuvieron hablando de esta situación, de estas marchas que se llevan aquí en Colombia y la importancia de empezar a respetar y lo que dijo el presidente fue esta nota de protesta rechazando las amenazas que hizo Donald Trump”, relató.

De igual manera se divulgó el tono de la comunicación entre Petro y Trump, que se han caracterizado por un duro cruce de mensajes durante los últimos meses, algo que agudizó con la captura de Maduro.

“Todo fue en cordialidad, pero obviamente como es característico en el presidente de los colombianos dejando claro el respeto por la soberanía y por Colombia. Lo que él ha dicho siempre sobre la soberanía y la democracia se respetan”, señaló el comunicador de Blu Radio.

Cabe recordar que la operación de Estados Unidos en Caracas se llevó a cabo el pasado sábado 3 de enero de 2026, en medio de la sorpresa a nivel internacional por la manera en la que se ejecutó.

¿Qué pasó entre Gustavo Petro y Donald Trump por captura de Maduro?

La relación entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, atraviesa su momento más crítico tras la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026.

Este suceso, resultado de una operación militar de fuerzas especiales estadounidenses en Caracas, ha desencadenado un enfrentamiento diplomático directo y fuertes descalificaciones personales entre ambos mandatarios.

Gustavo Petro fue uno de los primeros líderes internacionales en reaccionar, calificando la detención de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, como un “secuestro” y una “agresión aberrante”.

A través de sus redes sociales, el mandatario colombiano denunció que la acción violó la soberanía de Venezuela y el derecho internacional. Petro también alertó sobre bombardeos en territorio venezolano y solicitó de manera urgente la intervención del Consejo de Seguridad de la ONU y de la OEA para proteger la paz en la región.

Por su parte, Donald Trump respondió con dureza durante una rueda de prensa en la que advirtió a Petro que debería “cuidar su trasero”. El presidente estadounidense acusó al gobierno colombiano de permitir el funcionamiento de laboratorios de cocaína y afirmó que el petróleo venezolano debería regresar a las empresas de Estados Unidos para financiar la reconstrucción de ese país.

Trump también cuestionó la legitimidad de Petro, vinculándolo con actividades del narcotráfico, lo que profundizó la fractura entre Bogotá y Washington.

Ante estas amenazas, Petro aseguró que defendería la soberanía nacional incluso retomando las armas si fuera necesario, recordando su pasado en el M-19.

Mientras la Cancillería colombiana envió notas de protesta, el presidente convocó a movilizaciones masivas en la Plaza de Bolívar para rechazar la intervención extranjera. Esta crisis ha dejado la relación bilateral en un estado de incertidumbre total, marcando un punto de quiebre en la política exterior de ambos países.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.