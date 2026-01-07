El presidente Gustavo Petro se dirigió este miércoles a miles de personas reunidas en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, en un acto convocado para rechazar las amenazas del mandatario estadounidense Donald Trump, quien ha dicho que no descarta una operación en Colombia similar a la que se ejecutó en Caracas y que terminó con la captura de Nicolás Maduro.

Durante su discurso, Petro cuestionó de frente las acciones recientes de Trump y dejó claro que, a su juicio, no se trata de decisiones improvisadas. El presidente colombiano afirmó que el republicano “no es bobo” y sugirió que detrás de sus movimientos existe un cálculo político.

Petro también calificó lo ocurrido en Venezuela como un hecho contrario al derecho internacional y cuestionó la incursión estadounidense en Caracas que derivó en la captura de Nicolás Maduro.

Por qué hubo marchas en Colombia en contra de Trump

Las palabras del presidente se producen después de que Donald Trump manifestara públicamente que no descarta una operación en Colombia, tomando como referencia lo sucedido en Caracas.

La captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos desencadenó un fuerte rechazo desde Bogotá y llevó al Gobierno Nacional a convocar movilizaciones masivas en todo el país para rechazar los pronunciamientos del mandatario norteamericano.

En ese escenario, la Plaza de Bolívar se convirtió en epicentro de respaldo a Petro y de protesta frente a las advertencias de Trump, que elevaron la tensión política entre ambos países.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.