Momentos de angustia vivieron un padre y su hijo menor de edad luego de ser víctimas de un atraco a mano armada en Santa Marta. El hecho ocurrió cuando ambos se encontraban esperando el cambio de luz del semáforo en la calle 22, a la altura del sector conocido como el Rumbódromo.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Exponen video de Diana Ospina subiendo a un taxi en Theatron: clave tras misteriosa desaparición)

Un video muestra que el asalto se registró ante la mirada de decenas de conductores que también estaban detenidos en la vía. En cuestión de segundos, los delincuentes se acercaron y, bajo amenaza con arma de fuego, despojaron a las víctimas de sus pertenencias.

Lee También

#SantaMarta | Un padre y su hijo fueron atracados a mano armada mientras esperaban el cambio de luz en la calle 22, cerca del sector del Rumbódromo en Santa Marta. El hecho, ocurrido ante la mirada de decenas de conductores.https://t.co/vwS5QSGs2p pic.twitter.com/z5zSqXA7tP — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 23, 2026

Lo que más ha causado indignación es que el hijo del hombre es menor de edad y presenció directamente la intimidación. La escena quedó grabada por quienes estaban en un vehículo detrás de las víctimas.

(Vea también: Emergencia por accidente de avioneta en Nuquí (Chocó): Aerocivil reveló qué les pasó a pasajeros)

Tras el robo, los responsables huyeron del sitio, mientras las víctimas intentaban reponerse del susto. Hasta el momento no se ha informado sobre capturas relacionadas con el caso.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.