Un joven de 23 años fue asesinado en la noche del martes 17 de febrero mientras se desplazaba por la Autopista Sur, a la altura del municipio de Soacha, en Cundinamarca.

El caso quedó bajo investigación de las autoridades, en medio de versiones que intentan establecer si el crimen tendría alguna relación con recientes denuncias de extorsión hechas por transportadores en la zona.

Según informó el diario El Tiempo, la víctima se movilizaba por ese corredor vial cuando fue atacada con arma de fuego. Aunque no ha sido identificada oficialmente, se conoció que trabajaba como ayudante en buses de servicio público, un dato que llevó a considerar inicialmente un posible vínculo con las alertas del gremio.

No obstante, la Policía Metropolitana de Soacha descartó, por ahora, cualquier conexión entre el homicidio y las manifestaciones o bloqueos que se registraron recientemente en el municipio.

Qué se sabe del crimen en Soacha

El mencionado rotativo conocoó la declaración del coronel Juan Andrés Gómez Ramírez, comandante de la Policía Metropolitana de Soacha, quien aseguró que el joven alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial, pero falleció debido a la gravedad de las heridas.

Según el oficial, se trata de un hecho “totalmente aislado” de las protestas o de los cierres intermitentes promovidos por conductores.

De acuerdo con la institución, durante la jornada de protesta no se presentaron alteraciones de orden público más allá de los bloqueos adelantados por los propios transportadores. La investigación avanza para esclarecer los móviles del ataque y determinar responsabilidades.

