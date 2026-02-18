Las autoridades confirmaron la captura de un hombre de 24 años, señalado como presunto responsable de la brutal agresión contra su hijo de 9 meses, lesiones que le provocaron la muerte en diciembre de 2025, en la comuna 13, de Medellín. El caso, que generó indignación en la ciudad, avanzó tras varios meses de investigación que permitieron desvirtuar la versión inicial del padre.

De acuerdo con la Fiscalía, el señalado, identificado como Sergio Alberto Correa, recogió al bebé en la vivienda de la madre el pasado 9 de diciembre y lo llevó hasta su residencia en el barrio Juan XXIII, en el occidente de la capital antioqueña. Horas después acudió a la Unidad Intermedia de San Javier afirmando que el menor se había caído de una cama mientras jugaban y que el golpe lo dejó inconsciente.

Sin embargo, el personal médico advirtió que las lesiones no eran coherentes con una caída de baja altura. Debido a la gravedad del estado del niño, fue trasladado al Hospital Pablo Tobón Uribe, donde permaneció bajo atención especializada durante varios días, pero falleció por la complejidad de los traumas.

El dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal determinó que la causa de muerte fue un severo trauma craneoencefálico, ocasionado por múltiples golpes y un fuerte movimiento de la cabeza. El informe descartó que se tratara de un accidente doméstico y concluyó que la muerte fue violenta.

Según la investigación, el hombre habría golpeado repetidamente al bebé porque comenzó a llorar. Además, habría utilizado un objeto contundente para atacarlo, provocándole heridas de extrema gravedad.

Con base en estos hallazgos, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía, materializaron la captura el 16 de febrero en un cementerio del municipio de Itagüí, donde el sospechoso visitaba la tumba del menor, que cumpliría un año este mes.

Tras la imputación por homicidio agravado, un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial. El procesado no aceptó los cargos.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, señaló que desde el primer momento se ordenó abrir la investigación. “No fue una caída, no fue un accidente, sino una muerte violenta”, afirmó, y reiteró el compromiso de las autoridades para esclarecer completamente el caso.

