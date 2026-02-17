Estudiantes de la sede Bogotá de la Universidad Nacional aprobaron este martes 17 de febrero en asamblea un paro de una semana, como muestra de rechazo a la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que ordenó que José Ismael Peña asuma nuevamente la rectoría de la institución.

La determinación se tomó durante una reunión adelantada en la noche, en la que los estudiantes expresaron su inconformidad con el fallo judicial que dispone el regreso de Peña al cargo. El paro afectará las actividades académicas en la principal sede de la universidad en la capital.

La decisión judicial que desató la protesta ordena que José Ismael Peña sea restituido como rector en un plazo no mayor a 48 horas, en respuesta a una tutela que interpuso para volver al cargo. El Tribunal Superior de Bogotá concluyó que sí se vulneró su derecho a ejercer el puesto para el que fue elegido.

“En consecuencia, se revocará la decisión de primera instancia, y se considera amparo solicitado, ordenando el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia, a adoptar las medidas necesarias para garantizar el ejercicio del cargo por parte del accionante, conforme al acto de elección contenido en el acta 05 del 21 de marzo de 2024”, señaló el Tribunal en su decisión.

Peña había salido de la rectoría el 4 de septiembre, luego de que la Sección Quinta del Consejo de Estado anulara su nombramiento. Desde entonces emprendió acciones legales para regresar y completar el período 2024-2027. Ahora, con el nuevo fallo, el Consejo Superior Universitario deberá acatar la orden y adoptar las medidas necesarias para su restitución, en medio de un ambiente de tensión dentro de la universidad.

