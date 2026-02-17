El presidente Gustavo Petro se pronunció durante un consejo de ministros sobre la muerte de Kevin Arley Acosta, un niño de siete años con hemofilia que, según su familia, no recibió a tiempo el medicamento Hemlibra por parte de la Nueva EPS.

El menor falleció en el Hospital La Misericordia, en Bogotá, tras complicaciones derivadas de un golpe en la cabeza sufrido al caer de una bicicleta.

Petro afirmó que el caso debe investigarse a fondo para establecer si hubo fallas administrativas en la entrega del tratamiento.

Señaló que existían dos factores agravantes: la suspensión del medicamento y el accidente. También aseguró que sí hay recursos en el sistema, aunque mencionó que fondos de la EPS estarían represados por un embargo.

El mandatario hizo énfasis en la prevención y sostuvo que la familia también cumple un papel clave en el cuidado de niños con hemofilia, al limitar actividades de riesgo. Esas palabras no fueron bien recibidas por los familiares del menor fallecido.

Por su parte, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, indicó que se adelanta una investigación detallada para determinar responsabilidades y se espera el resultado de la autopsia. Sin embargo, también hizo énfasis en el accidente de bicicleta que tuvo el menor.

La madre del menor insistió en que el medicamento no se suministraba desde diciembre y que pidió sin éxito una remisión oportuna tras la caída.

Qué le dijo Felipe Zuleta a Gustavo Petro

En Blu Radio, Zuleta dejó fuertes palabras a lo que calificó como un acto de “indolencia” de parte del Gobierno, haciendo énfasis en el accidente de bicicleta y no en la falla en la entrega del medicamento.

“¿Se acuerda cuando Petro dijo que para evitar los robos de celular lo mejor era no sacar el celular en la calle? Esto es lo mismo, pero con la salud de los colombianos. Así es como gobierna. Lo grave es que los colombianos se están muriendo. Más de 2.553 personas han muerto por enfermedades huérfanas y por la indolencia de Petro y su ministro”, sentenció Zuleta.

