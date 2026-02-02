El vestido que Karol G lució en la 68ª edición de los premios Grammy no pasó desapercibido y, como era de esperarse, se convirtió en tema de debate en la mesa de ‘Blu Radio’, donde los panelistas analizaron —y cuestionaron— el look de ‘La bichota’ durante su paso por la alfombra roja.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Karol G y Feid terminaron su relación y así cerraron su historia de amor, según TMZ)

La cantante paisa asistió al evento, realizado en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, con un vestido de encaje semitransparente en tono azul grisáceo, un color que se perfila como uno de los protagonistas de este 2026.

La prenda, ceñida al cuerpo y con los hombros descubiertos, resaltaba su silueta gracias a una estructura ajustada y una delicada hilera de botones forrados que recorrían el escote hasta desembocar en una abertura estratégica en la falda, dejando ver sus piernas y reforzando una sensualidad elegante y calculada.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Vladimir Gomez (@justvladyg)

Uno de los elementos más llamativos del diseño fue la cola del vestido, considerada el detalle más representativo del ‘look’. Esta estaba adornada con largos flecos que aportaban movimiento y dinamismo, creando un efecto visual impactante mientras la artista caminaba por la alfombra roja.

Para complementar el atuendo, Karol G eligió unos pumps transparentes de Gianvito Rossi, que no solo estilizaron su figura, sino que añadieron altura sin restarle protagonismo al vestido. La joyería, firmada por Jacob & Co., incluyó una pulsera plateada y anillos que sumaron un toque sofisticado y personal al conjunto.

Felipe Zuleta habla del vestido de Karol G

Sin embargo, más allá del análisis de moda, el atuendo causó opiniones divididas en ‘Blu Radio’. Durante la conversación, Néstor Morales puso el tema sobre la mesa y preguntó directamente si el vestido de ‘La bichota’ podía considerarse elegante.

Víctor, uno de los panelistas, reconoció que Karol G se veía “guapísima” y destacó detalles como el cabello, la cola del vestido y la forma en la que el ‘look’ le sentaba, aunque fue enfático en señalar que, para él, no era un atuendo elegante.

Felipe Zuleta fue aún más directo y polémico al referirse al vestido como “empelota”, afirmando que ese tipo de diseño no podía catalogarse como fino ni elegante.

Ante el comentario, Morales intervino para matizar el debate, aclarando que se trataba de encajes y transparencias, elementos recurrentes en la alta moda y habituales en las alfombras rojas de grandes premiaciones.

Aun así, el debate continuó. Morales insistió en que el ‘look’ podía considerarse elegante dentro de los códigos actuales de la moda, aunque lanzó una frase que cerró la discusión con ironía: “Elegante, pero no ganó”. La afirmación dejó claro que, más allá del vestido, el desempeño de Karol G en la premiación también influyó en la percepción del momento.

La discusión en ‘Blu Radio‘ reflejó una vez más cómo la imagen de Karol G divide opiniones, incluso cuando se trata de moda. Mientras algunos valoran su capacidad para marcar tendencia y asumir riesgos, otros cuestionan si sus elecciones encajan con la idea tradicional de elegancia.

Lo cierto es que, fiel a su estilo, ‘La bichota’ volvió a dar de qué hablar y demostró que su presencia en los Grammy trasciende la música para convertirse, también, en conversación cultural.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.