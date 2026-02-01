Carlos Giraldo vivió un fin de semana lleno de fiesta, música y tradición en las Fiestas del Reinado de la Panela, celebradas en Villeta, Cundinamarca. Invitado de honor al evento, el presentador disfrutó de cada plan como uno más del “parche” y, como no podía ser de otra manera, se entregó a la diversión, sumergiéndose por completo en la atmósfera de la festividad.

La festividad comenzó con todo lo que se esperaba: música, alegría y un ambiente de camaradería que marcó la pauta en todo momento. El ‘Megafest’, un evento masivo en el que se reunieron miles de personas, fue el epicentro de la celebración. Sin embargo, en medio de la multitud, Carlos vivió una situación que puso a prueba su buen humor: le robaron el celular, según relató el presentar al programa ‘La Corona TV’.

“Era sábado 24 de enero, alrededor de las 10 de la noche. Había tanta gente, tanto alboroto, que se armó un tumulto y me empujaron hacia un lugar muy cargado justo a la entrada de los palcos. En ese momento, me sacaron el celular del bolsillo del pantalón”, contó el presentador en una conversación con su amigo Ariel ‘Gordo’ Osorio, quien también estuvo en el evento.

Giraldo explicó que en un bolsillo llevaba su celular y en el otro su billetera, pero en un descuido, el teléfono desapareció sin que pudiera hacer nada al respecto.

Lejos de tomarse el robo de manera dramática, el presentador decidió seguir disfrutando de la fiesta.

“Lo que hice fue gozarme el ‘Megafest’ hasta las 4 de la mañana. No podía dejar que algo tan trivial como el robo de un celular me arruinara la noche. Al final, la fiesta era lo más importante”, relató con su característico humor y relajada actitud.

El domingo, ya con el ánimo un poco más tranquilo, Carlos se acercó a la Policía de Villeta para saber si podían hacer algo por recuperar su celular. La Policía le informó que habían logrado recuperar varios dispositivos, pero lamentablemente, el suyo no apareció en la lista de equipos recuperados.

“Es una lástima que no se haya recuperado el mío, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Ya está, es parte de la vida. Lo importante es que viví una experiencia increíble en las fiestas y, a pesar del robo, el fin de semana fue un éxito rotundo”, dijo con una sonrisa.

Una vez de regreso en Bogotá, Carlos no permitió que el contratiempo del robo le afectara. En su estilo relajado y sin perder el humor, hizo reposición de su línea telefónica y adquirió un nuevo celular, el cual, como es típico en él, está pagando a cuotas.

“Nada de esto me quita la buena vibra ni los recuerdos de una gran fiesta. Al final, lo material se va, pero la actitud y la experiencia siempre quedan”, expresó.

