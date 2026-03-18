El caso de Zulma Guzmán sigue sumando elementos inquietantes que amplían el alcance de la investigación por envenenamiento con talio. Lo ocurrido el 3 de abril de 2025, cuando dos menores murieron tras consumir frambuesas contaminadas, abrió una línea de indagación que ahora apunta a un patrón más amplio y antiguo.

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Con el paso de los meses, la atención de las autoridades se concentró en Guzmán como principal sospechosa. La mujer fue ubicada en inmediaciones del río Támesis, en Londres, donde avanza el proceso para su eventual extradición. Este hallazgo fortaleció las hipótesis sobre una posible cadena de hechos conectados bajo un mismo modus operandi.

La investigación también reveló que Guzmán no habría actuado sola. Su presunta cómplice sería Zenaida Pava, quien habría coordinado el envío de paquetes contaminados mediante mensajeros. Entre los casos identificados figura un intento de envenenamiento el 8 de enero de 2025 contra Elvira María Restrepo, a través de chocolates que simulaban ser un regalo.

Otro episodio se habría presentado el 5 de abril de 2025, días después del caso de las menores. En esa ocasión, la víctima habría sido Catalina Ramírez, quien no alcanzó a recibir el paquete porque no se encontraba en su vivienda, lo que evitó un posible desenlace fatal.

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Esposa de Juan de Bedout también habría sido víctima de talio

El dato más revelador surgió en una audiencia de la Fiscalía revelada por Noticias RCN. Allí se confirmó que la madre de una de las niñas fallecidas también habría sido víctima de intoxicación con talio años atrás. Este hecho llevó a reexaminar su muerte, ocurrida en 2020, bajo una nueva perspectiva.

En esa diligencia se abordó el caso de Alicia Graham Sardi, quien fue esposa de Juan de Bedout, padre de una de las menores, según Noticias RCN. Las autoridades concluyeron que ella también habría ingerido talio, lo que refuerza la teoría de un patrón reiterado en los envenenamientos que ahora son materia de investigación judicial.

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