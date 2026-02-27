El escabroso caso del envenenamiento de las hijas del economista Juan de Bedout dio un giro definitivo. En las últimas horas se conoció que la Fiscalía adelanta audiencias reservadas para legalizar pruebas obtenidas de empresas de domicilios, que confirmarían cómo se planeó el ataque desde un exclusivo edificio cerca del Parque de la 93.

Sigue a PULZO en Discover

Según reveló El Tiempo, la fiscal Elsa Cristina Reyes investiga si, además del envío que llegó al apartamento de De Bedout el 3 de abril de 2025, hubo otros paquetes contaminados con talio (un metal pesado altamente tóxico) dirigidos a personas del entorno del economista.

Las empresas de mensajería están bajo la lupa. La justicia busca establecer si Zenaida Pava Vargas (mencionada en el proceso) o alguien usando su nombre, realizó envíos de frambuesas en fechas críticas. Curiosamente, una de las plataformas confirmó domicilios pedidos el 3 y 5 de abril, días exactos de la tragedia.

La principal sospechosa, la empresaria Zulma Guzmán Castro, mantenía una relación extramatrimonial con De Bedout. La investigación sugiere un plan fríamente calculado:

Lee También

Pedidos sospechosos: Guzmán habría comprado frambuesas con chocolate el 25 de marzo y repitió pedidos el 6 de a bril, justo después de la muerte de las menores. El “coach” de vida: Los envíos habrían salido de un edificio donde Guzmán asistía a terapia.

bril, justo después de la muerte de las menores. El “coach” de vida: Los envíos habrían salido de un edificio donde Guzmán asistía a terapia. En un allanamiento, la Fiscalía encontró notas de puño y letra de la empresaria donde cuestionaba por qué De Bedout no estaba con ella tras la muerte de su esposa.

La historia se vuelve más oscura: la esposa de De Bedout, Alicia Graham Sardi, murió en 2021 supuestamente de cáncer. Sin embargo, la Fiscalía ahora sospecha que también pudo ser víctima de dos envenenamientos consecutivos con talio, lo que apuntaría a una persecución sistemática por parte de la empresaria.

Actualmente, la empresaria se encuentra recluida en una cárcel de Londres tras ser capturada luego de un presunto intento de suicidio en el río Támesis. El proceso de extradición avanza:

30 de marzo: su defensa radicará argumentos para evitar que vuelva a Colombia.

Noviembre: días clave donde se espera la declaración de Guzmán en el Reino Unido.

Mientras tanto, en Colombia, la Fiscalía alista la imputación de cargos por homicidio agravado, basándose en el rastro digital y físico que dejaron las frambuesas más caras y letales del país.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.