Un presunto caso de envenenamiento de animales tiene conmocionada a la comunidad del Instituto Antonio García, en la localidad de Ciudad Bolívar, luego de que seis perros que permanecían en los alrededores del colegio resultaran gravemente afectados en la noche del martes.

De acuerdo con los primeros reportes conocidos por las autoridades, dos de los caninos murieron y otros cuatro quedaron en estado crítico. Los animales eran alimentados y cuidados por miembros de la institución educativa, por lo que su pérdida ha causado profunda tristeza entre quienes compartían con ellos a diario.

Tras conocerse lo ocurrido, funcionarios del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) y de la Alcaldía Local acudieron al lugar para verificar los hechos y activar la ruta de atención. En el sitio hicieron inspecciones y comenzaron a recolectar información clave para avanzar en la investigación.

Los cuatro perros que sobrevivieron fueron trasladados a una clínica veterinaria operadora del Distrito, donde permanecen bajo observación médica. El equipo profesional trabaja en su estabilización, aunque hasta ahora no se ha entregado un parte definitivo sobre su evolución.

En paralelo, la Fiscalía, a través del grupo especializado en la lucha contra el maltrato animal, asumió el caso para identificar y judicializar a los responsables. Desde la Administración Distrital reiteraron que el maltrato animal es un delito en Colombia e hicieron un llamado a la ciudadanía para aportar información que permita esclarecer lo sucedido y evitar que el caso quede en la impunidad.

