Una serie de testimonios recogidos por la AFP dan cuenta de la magnitud del tiroteo que dejó nueve personas muertas y 27 heridas en una escuela secundaria y una residencia de la localidad de Tumbler Ridge, en Canadá, uno de los episodios de violencia más graves registrados en ese país.

Según informaron las autoridades, seis personas fueron halladas sin vida dentro de la escuela secundaria, mientras que una séptima víctima, herida de bala, murió cuando era trasladada al hospital. Otras dos personas fueron encontradas muertas en una vivienda de la localidad que, de acuerdo con la policía, estaría vinculada con el incidente. De los 27 heridos, dos permanecen en estado grave, según la Real Policía Montada.

Quién fue el responsable del ataque en la escuela de Canadá

La policía señaló que se sospecha que el ataque fue perpetrado por “una mujer de cabello castaño y con vestido”, quien fue encontrada muerta con un disparo que, aparentemente, fue autoinfligido.

El impacto del ataque quedó reflejado en los relatos de habitantes y miembros de la comunidad educativa. “Estamos devastados por la pérdida de vidas y por el profundo impacto de esta tragedia en las familias, los estudiantes, los profesores y toda la comunidad”, expresó la municipalidad de Tumbler Ridge en un comunicado citado por la AFP.

Trent Ernst, periodista local y profesor suplente en el instituto, relató a la AFP la cercanía del hecho con su entorno familiar. “Mi hijo menor acaba de terminar la secundaria […]. Mi hija mayor trabaja a 300 metros del colegio. Una vez más, faltó muy poco”, dijo.

Desde el interior de la escuela, Darian Quist, estudiante del instituto, contó a la cadena pública CBC que se encontraba en clase cuando les anunciaron un confinamiento. Según relató, al comienzo no dimensionó la gravedad de la situación hasta que empezó a recibir imágenes “terribles” del ataque. “Bloqueamos las puertas con mesas durante más de dos horas”, afirmó, y explicó que posteriormente fueron escoltados fuera del edificio por la policía.

Su madre, Shelley Quist, también habló con la AFP sobre el impacto emocional que dejó el hecho. “Uno piensa que estas cosas nunca pasan”, dijo, y añadió que no perderá de vista a su hijo durante un buen tiempo, pese a que resultó ileso.

Luego del tiroteo, las autoridades ordenaron el confinamiento de los habitantes de Tumbler Ridge y de las zonas cercanas, medida que fue levantada horas después, cuando se descartó la presencia de otros sospechosos o amenazas para la población.

