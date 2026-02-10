El presidente Gustavo Petro pidió levantar la suspensión del decreto de emergencia económica por la ola invernal y alertó que, si no hay respuesta, se expedirá otra medida que incluiría un impuesto al patrimonio.

El Gobierno fijó un plazo clave para que la Corte Constitucional se pronuncie sobre el decreto de emergencia económica que permanece suspendido de manera provisional. Según advirtió el ministro del Interior, Armando Benedetti, si el alto tribunal no reactiva la norma antes de este miércoles 11 de febrero, se abriría la puerta a la expedición de un nuevo decreto que contempla un impuesto al patrimonio.

La advertencia se conoció en medio de la presión del Gobierno por contar con herramientas excepcionales para atender los efectos de la fuerte ola invernal que golpea varias regiones del país. Desde la Casa de Nariño sostienen que la suspensión del decreto limita la capacidad de respuesta del Estado frente a una crisis que sigue escalando, especialmente en la región Caribe.

Cabe mencionar que ya el presidente Gustavo Petro envió una comunicación formal a la Corte Constitucional en la que solicitó levantar la suspensión provisional del decreto. En la misiva, el mandatario expuso nuevos argumentos que, según su criterio, modifican de fondo el escenario que llevó al alto tribunal a frenar temporalmente la medida.

En la carta, el jefe de Estado sostuvo que el país enfrenta una situación crítica que no permite aplazamientos ni interpretaciones distantes de la realidad que viven miles de familias afectadas por las lluvias.

El impacto del invierno ha sido particularmente severo en departamentos como Córdoba y Sucre, donde se han reportado inundaciones, pérdidas de cultivos y afectaciones a la infraestructura. En las últimas horas, por ejemplo, Montería se está quedando sin cupo en los albergues mientras llegan más damnificados en busca de auxilios.

De acuerdo con Petro, la emergencia habitacional en Córdoba requerirá la construcción de cerca de 5.000 viviendas, cifra que se ajustará cuando se consolide el censo definitivo en los próximos días.

Impuesto al patrimonio para atender emergencia económica, ¿de qué se trata?

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, aseguró que atender y reconstruir las regiones más golpeadas por la actual ola invernal requerirá recursos cercanos a los 8 billones de pesos. Para cubrir ese faltante, el Gobierno contempla impulsar un nuevo impuesto al patrimonio enfocado exclusivamente en las grandes empresas del país.

Según explicó el jefe de la cartera económica, la propuesta se enmarcaría dentro de una declaratoria de emergencia económica y tendría un carácter progresivo, con el objetivo de no impactar a las pequeñas y medianas compañías. “La intención es concentrarnos en un impuesto al patrimonio para personas jurídicas, sin afectar a la pequeña y mediana empresa”, señaló el funcionario.

El gravamen estaría dirigido a compañías con patrimonios líquidos iguales o superiores a 200.000 UVT, cifra que equivale aproximadamente a 10.000 millones de pesos. Para ese primer rango, la tarifa planteada sería del 0,6 %.

En el caso de las empresas con patrimonios que lleguen hasta 600.000 UVT, es decir, cerca de 30.000 millones de pesos, la tasa subiría al 1,2 %, de acuerdo con los lineamientos preliminares presentados por el Ministerio de Hacienda.

