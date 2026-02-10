La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, respondió a las críticas hechas por Claudia López sobre una supuesta desatención del Gobierno Nacional a varios alcaldes del departamento de Córdoba.

Sigue a PULZO en Discover

Según Rojas, es falso que los mandatarios locales hayan quedado sin ser recibidos. Esa versión inicial fue difundida por López en redes.

La ministra explicó que se dispuso una sala VIP en la que directivos de entidades adscritas al sector transporte y representantes territoriales atendieron a los alcaldes y alcaldesas que participaron en la jornada.

La funcionaria detalló que en ese espacio estuvieron presentes el director del Invías, Juan Gabriel Jiménez, y la coordinadora del grupo de Regalías del Ministerio de Transporte, entre otros responsables, quienes escucharon las inquietudes y trabajaron con los mandatarios municipales.

Aseguró que la imagen difundida que sugiere abandono fue preparada para provocar indignación sin fundamento y no refleja lo que realmente ocurrió. Rojas insistió en que el Gobierno continuará trabajando por las regiones y cumpliendo sus responsabilidades con los municipios del país.

La respuesta surge luego de que Claudia López afirmara que alcaldes de Canalete, Puerto Libertador, Puerto Escondido, Cotorra, Lorica y Tierralta no fueron atendidos y que la visita oficial se centró en buscar culpables más que en activar soluciones para la población.

Gobierno advierte por lluvias en Córdoba

El presidente Gustavo Petro advirtió que Córdoba enfrenta lluvias sin precedentes que han provocado inundaciones en áreas rurales y urbanas, dejando a miles de familias afectadas.

Durante un Consejo de Ministros en Montería, aseguró que las precipitaciones han sido hasta 18 veces superiores al promedio histórico y estarían relacionadas con frentes fríos provenientes del Ártico.

El mandatario insistió en que el fenómeno podría repetirse en los próximos días y defendió la necesidad de levantar la suspensión de la emergencia económica para agilizar recursos y atender la crisis humanitaria.

Petro sostuvo que, además de natural, la tragedia tiene un componente político. Cuestionó a sectores que se oponen a los mecanismos extraordinarios de financiación y criticó la gestión de ayudas, al señalar que prácticas indebidas en la distribución de alimentos terminan perjudicando a las comunidades más vulnerables.

Recordó también que los alcaldes tienen responsabilidades constitucionales en la atención de emergencias urbanas. La directora del Ideam, Ghisliane Echeverry, respaldó las afirmaciones al indicar que en la primera semana de febrero cayó la lluvia prevista para todo el mes.

Explicó que la intensidad obedeció a la combinación inusual de varios fenómenos atmosféricos y reconoció que su predicción en el trópico solo fue posible con pocos días de anticipación.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.