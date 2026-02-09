La emergencia invernal que golpea a Colombia sigue dejando escenas de dolor, pérdidas materiales y desplazamientos forzados. Uno de los departamentos más afectados es Córdoba, donde el paso del segundo frente frío y una temporada de lluvias atípica han generado inundaciones masivas, desbordamientos de ríos, evacuaciones preventivas y miles de familias damnificadas. Montería, capital del departamento, se ha convertido en uno de los principales focos de la crisis humanitaria.

Las fuertes lluvias provocaron el aumento crítico del caudal del río Sinú, que superó los cinco metros de nivel, lo que llevó a las autoridades locales a ordenar evacuaciones inmediatas en varios barrios de la margen izquierda de la ciudad. Sectores como El Dorado, Pitolandia, El Tambo, El Rosario, Campo Alegre, Casita Nueva, Villa Real, El Amparo, Puente N.º 2, Río de Janeiro, Magdalena y otros barrios han vivido horas de angustia por el avance del agua.

Mientras organismos de socorro y autoridades locales trabajan en la construcción de jarillones, barreras de contención y en la evacuación de familias, el drama humano se hace visible en historias concretas como la de Claudia Hernández, periodista de Caracol Radio, quien relató en vivo cómo las inundaciones también arrasaron con su hogar.

La comunicadora, visiblemente afectada, contó que tuvo que abandonar su vivienda ante el avance del agua y que la situación se volvió insostenible en cuestión de horas. “En mi caso, yo tuve que evacuar mi casa. Mi casa ya está a un metro y piquito”, dijo en su salida al aire.

Hernández relató que regresó a su vivienda, ubicada en la Urbanización Vallejo, con la esperanza de rescatar algunas pertenencias, pero se encontró con un panorama devastador. “Ayer regresé y en algunos casos el agua da al cuello. Regresé por algunas cositas y uno se confía mucho de las autoridades cuando dicen que no creen que las inundaciones lleguen hasta allá, y en eso uno falla”, expresó.

La periodista narró con voz entrecortada cómo logró sacar algunos objetos personales antes de que el nivel del agua siguiera subiendo. “Ayer logré rescatar unas cuantas cosas de mi casa, pero en este momento, el agua en mi casa llega hasta la cintura y la de otros vecinos está al cuello, porque hay puntos más altos que otros”, relató.

Aunque aseguró que su entorno familiar se encuentra a salvo, reconoció el impacto emocional que significa perderlo todo. “Mi entorno familiar está bien porque gracias a Dios yo vivo sola”, dijo, en medio del testimonio que conmovió a oyentes en todo el país.

El caso de Hernández refleja la dimensión humana de una tragedia que ya deja más de 69.000 familias damnificadas en Colombia, con miles de personas que han tenido que abandonar sus viviendas por inundaciones, deslizamientos y colapsos de infraestructura.

En Córdoba, la UNGRD y el Gobierno Nacional han reforzado su presencia en terreno, con el envío de más de 223 toneladas de ayuda humanitaria, kits de alimentos, colchonetas, hamacas, frazadas, toldillos y agua potable para atender a las comunidades más afectadas.

Mientras tanto, la alerta se mantiene en la cuenca del río Sinú y en los municipios del Bajo Sinú, donde la creciente continúa avanzando hacia zonas históricamente vulnerables.

La tragedia que vive Montería no solo se mide en cifras oficiales, sino en historias como la de Claudia Hernández, que ponen rostro y voz al drama de miles de familias que hoy ven cómo el agua invade sus casas, sus recuerdos y sus vidas, en medio de una de las emergencias invernales más graves que ha enfrentado el país en los últimos años.

