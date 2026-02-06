La Asociación Colombiana de Ciudades Intermedias, Asointermedias, hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional, a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y a la Gobernación de Córdoba para que se activen de inmediato las capacidades técnicas, logísticas y financieras frente a la emergencia invernal que afecta a varios municipios del departamento.

Desde el gremio se expresó solidaridad con los habitantes de Santa Cruz de Lorica, Cereté y Sahagún, municipios que atraviesan un escenario crítico a causa de las intensas lluvias y el desbordamiento de fuentes hídricas, situación que ha provocado inundaciones en zonas urbanas y rurales, además de afectaciones a la movilidad y a la actividad agrícola.

La entidad respaldó el trabajo que adelantan las administraciones municipales para atender la emergencia, pero advirtió que las ciudades intermedias no cuentan con recursos suficientes para enfrentar por sí solas fenómenos climáticos de esta magnitud, por lo que insistió en la necesidad de una intervención oportuna desde el nivel nacional y la conformación de espacios de coordinación una vez superada la fase inicial de atención.

Para Asointermedias, la situación que vive Córdoba evidencia la vulnerabilidad de estos territorios frente al cambio climático. Así lo manifestó su director ejecutivo, Santiago Ospina, quien aseguró que la voz de la asociación se elevó junto a los alcaldes de Lorica, Cereté y Sahagún para pedir que la ayuda llegue con urgencia a los lugares donde más se necesita.

El pronunciamiento de la entidad se dio en medio de un panorama complejo en la región Caribe, donde la actual temporada de lluvias ha provocado inundaciones, deslizamientos y diversas afectaciones en varios departamentos, lo que incrementa el riesgo para comunidades asentadas en zonas ribereñas y de alta vulnerabilidad.

De acuerdo con el gremio, uno de los municipios más afectados es Santa Cruz de Lorica, donde se declaró alerta roja y calamidad pública. El alcalde Carlos Mario Manzur señaló que, pese a las dificultades, la administración municipal avanza en la atención con los recursos disponibles, junto con la comunidad, los organismos de socorro y las autoridades locales.

La asociación también destacó el llamado del gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, quien pidió a los alcaldes municipales avanzar en la evacuación preventiva de las familias en riesgo y priorizar la protección de la vida, ante el aumento de los niveles de ríos y caños en el departamento.

La emergencia por inundaciones se suma la alerta de la Dirección Marítima por fuertes vientos y oleaje en municipios costeros de Córdoba, por lo que recomendó extremar las medidas de seguridad mientras se mantiene el monitoreo permanente de las condiciones climáticas y marítimas.

