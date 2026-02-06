El viaje que Alberto Junco había planeado durante casi dos años terminó de manera trágica en una playa del caribe. Según informó El Tiempo, el hombre, de 67 años, murió luego de sufrir una emergencia mientras adelantaba una actividad turística en el mar, en Santa Marta.

(Vea también: Tragedia en el río Guatapurí: funcionario de Santander de Quilichao muere ahogado en Valledupar)

Junco había llegado a la capital del Magdalena el pasado 2 de febrero como parte de una excursión conformada por 17 personas. De acuerdo con el relato recogido por ese medio, el adulto mayor había ahorrado durante meses y organizado con detalle lo que consideraba el paseo de su vida: conocer por primera vez el mar Caribe junto a sus familiares.

Durante los primeros días, el recorrido se desarrolló sin contratiempos. Caminatas, visitas a balnearios y actividades recreativas marcaron la agenda del grupo, hasta que el jueves 5 de febrero se presentó el hecho que hoy es materia de investigación.

Siempre según El Tiempo, el episodio ocurrió en la playa Sisiguaca, en jurisdicción de Taganga, cuando Junco practicaba careteo. En medio de la actividad, el turista sufrió una emergencia dentro del agua y debió ser auxiliado por personas que se encontraban en el lugar, quienes lograron sacarlo a la orilla en estado crítico.

Qué pasó con el turista bogotano que murió en Santa Marta

El hombre fue trasladado de inmediato al puesto de salud de Taganga, donde el personal médico intentó reanimarlo sin éxito. Minutos después, se confirmó su fallecimiento, que de manera preliminar fue atribuido a un caso de inmersión.

Familiares y compañeros de excursión, citados por El Tiempo, manifestaron su desconcierto por lo ocurrido. Insistieron en que Junco se encontraba en buen estado de salud y vivía el viaje con entusiasmo, luego de haberlo preparado durante largo tiempo, con ahorros y un itinerario que tenía como objetivo cumplir uno de sus mayores sueños.

