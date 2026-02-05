Petro volvió a referirse a su encuentro con Donald Trump en la Casa Blanca y habló de algunos momentos de los que no había muchos detalles y que esta vez tienen como protagonista al senador Bernie Moreno.

Sigue a PULZO en Discover

En un evento público, el mandatario nacional habló de un bochornoso momento que le hizo pasar a Moreno frente al presidente Trump, cuando intercambiaban opiniones sobre lo que hace a Colombia un país acogedor.

(Vea también: Embajador de EE. UU. en Colombia empaca maletas y ya tiene fecha para dejar su cargo)

Petro contó que le dijo a Trump en la reunión del 3 de febrero: “Los colombianos que viven aquí [en EE.UU.] quieren devolverse a Colombia”. Justo en ese momento, contó el mandatario, lo interrumpió Moreno para contradecirlo: “Yo no”.

Lee También

Y fue ahí cuando hizo al senador pasar colores, pues Petro destacó frente al presidente estadounidense que Bernie Moreno era colombiano y él [Trump] desconocía ese dato. “Nos quedamos con la boca abierta. Yo lo metí en un problema, pobrecito. Yo no sabía que él había ocultado que era colombiano a su jefe, el señor Trump. Lo metí en un problemón, se puso rojo el hombre porque no había contado la verdad”, dijo el mandatario.

#ACTUALIDAD | “Nos quedamos con la boca abierta. Lo metí en un problema; pobrecito. No sabía que había ocultado a su jefe, el señor Trump, que era colombiano. Se puso rojo el hombre porque no había contado la verdad”: @petrogustavo sobre @berniemoreno. pic.twitter.com/mis2weXUiq — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 5, 2026

(Vea también: Gobierno Petro recusó a magistrados de Corte para apartarlos de debate de emergencia económica)

La anécdota del presidente fue para risas no solo entre las personas de su equipo, como la canciller Rosa Villavicencio y el embajador Daniel García-Peña, sino entre el público que escuchaba.

Lee También

Justamente, el embajador había hablado sobre este momento en una entrevista pasada con Julio Sánchez Cristo. Allí, el funcionario no solo ratificó el bochornoso momento, sino que agregó que Trump había pensado que Bernie Moreno era italiano.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.