En las últimas horas, el periodista y presentador peruano Jaime Bayly, conocido por sus análisis críticos y sarcásticos sobre la política latinoamericana, no ocultó su frustración ante el encuentro entre el presidente Gustavo Petro y el mandatario estadounidense, Donald Trump, celebrado este martes 3 de febrero en la Casa Blanca.

En un video publicado en sus redes sociales, Bayly lamentó que la reunión, que duró más de dos horas, no cumpliera con sus expectativas de un enfrentamiento verbal intenso, sino que terminara en un ambiente de aparente amistad y cortesía. Esta reacción surge en medio de un contexto de tensiones previas entre ambos líderes, marcadas por intercambios de insultos que habían escalado durante el último año.

“Trump había dicho que Petro es un hombre que está enfermo, que era narcotraficante, el líder del narcotráfico en Colombia. Y Petro qué no le había dicho a Trump; que era nazi, fascista, un dictador, un asesino, un genocida, un racista, en fin…”, recordó Bayly con sarcasmo.

Acá, lo que dijo Bayly:

Bayly, quien ha seguido de cerca las dinámicas políticas entre Colombia y Estados Unidos, recordó en su intervención los agravios mutuos que Petro y Trump se habían lanzado públicamente. Según el periodista, el encuentro representó una “decepción” porque no se materializó el “duelo de titanes” que él anticipaba.

En cambio, los presidentes optaron por un tono conciliador, lo que Bayly interpretó como un abandono de las posturas radicales que ambos habían mantenido.

“Yo pensaba, incluso deseaba que el encuentro fuera áspero, que fuera una lucha libre, un duelo de titanes entre el gladiador colombiano y el titán estadounidense. No fue así. No pasó nada, quedaron como grandes amigos. Qué decepción”, sentenció el comunicador.

La crítica de Bayly apunta a que, a pesar de las graves acusaciones que se lanzaron en el pasado (donde Petro llegó a comparar a Trump con figuras del fascismo), el encuentro fluyó con una normalidad que calificó de casi teatral. Para él, se perdió la oportunidad de un debate frontal sobre las diferencias abismales que supuestamente los separan.

Uno de los puntos que más molestó a Jaime Bayly fue la falta de acceso directo a la prensa durante los momentos clave de la conversación. Aunque se conocieron detalles del almuerzo, el periodista cuestionó que no se permitiera un careo abierto ante los medios de comunicación para evaluar la tensión real entre los dos mandatarios.

“Divulgaron dos o tres fotos a la prensa, pero no dieron la cara en vivo y en directo a los periodistas. Con lo cual, si discutieron, que no creo, eso no se exhibió. Estuvieron a puerta cerrada dos horas, creo que almorzaron juntos”, señaló Bayly sobre la logística del evento.

Sin embargo, lo que terminó por “rematar” la decepción de Bayly fue la actitud del presidente colombiano. El periodista resaltó el cambio radical de Petro, quien pasó de la retórica combativa a los gestos de cortesía y la entrega de obsequios personalizados para el magnate republicano.

“Petro tuvo los buenos modales y el buen juicio de dejar de lado los insultos y llevarle regalitos a Trump. Petro había dicho ‘jamás le voy a dar la mano a un fascista, a un supremacista blanco’. Bueno, no solo le dio la mano sino que le sonrió y lo abrazó”, criticó Bayly.

Según el relato del periodista, la estrategia de Petro para “ablandar” a su homólogo estadounidense incluyó productos insignia de Colombia, pero también un detalle curioso que buscaba apelar a los gustos personales de Trump, conocido por su afición a la estética lujosa.

“Le llevó varios regalos colombianos: chocolates, café colombiano, una iguana bañada en oro, a sabiendas de que Trump aprecia mucho el oro”, concluyó el periodista.

Detalles de la reunión en la Casa Blanca: un encuentro a puerta cerrada

La reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump se extendió por más de dos horas en la Casa Blanca. Acompañados por altos funcionarios, como el secretario de Estado Marco Rubio y la canciller colombiana, Rosa Yolanda Villavicencio, los presidentes discutieron temas clave como la lucha contra el narcotráfico, la energía, Venezuela y las relaciones con Ecuador.

En el núcleo de la conversación estuvo el combate al narcotráfico, un punto de fricción histórico. Trump confirmó que alcanzaron acuerdos en este tema, afirmando: “Sí, lo hicimos, trabajamos en ello”. Petro presentó datos sobre avances en erradicación y capturas, buscando disipar las acusaciones de Trump.

El tono optimista post-reunión fue evidente en las declaraciones. Petro describió el encuentro como “entre diferentes sin humillaciones”, con un “aire optimista y positivo”. Trump, por su parte, elogió a Petro como “fantástico” y dijo que se llevaron “muy bien”. Estos comentarios marcan un giro, enterrando temporalmente el “hacha de guerra” tras un año de insultos.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.