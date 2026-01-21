En las últimas horas, el comunicador ha vuelto a sacudir el panorama político regional con revelaciones que sugieren un giro en la reciente caída de Nicolás Maduro, el derrocado dictador de Venezuela.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Cómo cambia el mapa petrolero tras caída de Maduro en Venezuela: potencias ya mueven intereses)

Según Bayly, la captura del exmandatario no fue solo producto de una operación militar externa, sino el resultado de una negociación secreta y meticulosa adelantada por Delcy y Jorge Rodríguez con las fuerzas de inteligencia de Estados Unidos.

Lee También

Así lo mencionó en la revista Semana, donde fue enfático al señalar que los hermanos Rodríguez, figuras centrales del chavismo durante años, habrían sido los verdaderos arquitectos de la entrega de Maduro a las autoridades estadounidenses a cambio de cuotas de poder.

De acuerdo con el relato de Bayly, la “traición” se gestó lejos de Caracas, aprovechando la fachada de diálogos diplomáticos. El periodista sostuvo que los Rodríguez llegaron a la conclusión de que la permanencia de Maduro era insostenible y un obstáculo para sus propias ambiciones.

“Delcy y su hermano Jorge convencieron a la CIA de que Maduro era una rémora, un lastre, y había que sacarlo del juego. Delcy negoció con agentes de la CIA en el hotel Ritz de Doha el año pasado, bajo los auspicios de Catar. Su hermano Jorge negoció secretamente con Rick Grenell, el emisario especial de Trump para Venezuela, a quien conoce hace años. Los hermanos Rodríguez soñaban con el poder, todo el poder. Ahora lo tienen”, afirmó Bayly a Semana.

Para el comunicador, esta alianza no fue fortuita. Mientras Jorge operaba con emisarios de la administración Trump, Delcy utilizaba su influencia internacional para pavimentar el camino de una transición en la que ellos quedaran en la cima de la estructura estatal, desplazando al círculo más cercano del entonces presidente.

¿Cuándo capturaron a Nicolás Maduro?

El contexto de estas declaraciones surge luego de los históricos eventos del pasado 3 de enero. En la madrugada de ese día, fuerzas especiales de los Estados Unidos llevaron a cabo una operación relámpago en Caracas que culminó con la extracción de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

El operativo, que tomó al mundo por sorpresa, se dio bajo cargos de narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína, procesos que Washington mantenía abiertos desde hacía años.

Tras su captura, Maduro fue trasladado a Nueva York para comparecer ante los tribunales federales, dejando un vacío de poder inmediato en el Palacio de Miraflores que los hermanos Rodríguez no tardaron en ocupar.

Luego de la captura y extracción de Maduro, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) actuó con una rapidez inusual. El 5 de enero de 2026, Delcy Rodríguez, quien hasta entonces se desempeñaba como vicepresidenta ejecutiva, juró como presidenta encargada de Venezuela.

Su ascenso a la presidencia interina se justificó bajo el argumento de garantizar la “continuidad del Estado” y evitar un colapso institucional. Sin embargo, para Bayly, esta sucesión no fue un accidente legal, sino el premio final de la negociación con la CIA.

El periodista subrayó que, a diferencia de otros líderes del régimen, sobre Delcy no pesaba la misma presión judicial en Estados Unidos al momento de la transición, lo que facilitó su reconocimiento de facto.

Pese al aparente triunfo de los Rodríguez, la estabilidad de este nuevo orden interno es frágil. Jaime Bayly también se refirió a la tensa relación que mantienen los hermanos con Diosdado Cabello, quien sigue siendo el hombre fuerte detrás del aparato represivo y militar de Venezuela.

“Cabello le dijo a Maduro que ir a las elecciones presidenciales de julio de 2024 sería un grave error. Maduro no le hizo caso y así le fue. Cabello no se lleva bien con los hermanos Rodríguez. Desconfía de ellos, como Hugo Chávez desconfiaba de Delcy, a quien detestaba y llamaba ‘esa niñita prepotente’”, explicó el periodista en el mismo medio.

Bayly advirtió que Cabello posee el “poder de fuego” a través del control de la policía, la guardia y los grupos paramilitares conocidos como “colectivos”. Según su análisis, aunque Cabello tiene la capacidad de dar un golpe contra los Rodríguez, la amenaza de una orden de captura internacional por parte de Donald Trump lo mantiene, por ahora, en un estado de tensa calma.

Momento exacto del ataque de Estados Unidos a Venezuela

En imágenes grabadas por distintas personas se muestra el momento del ataque de Estados Unidos contra Venezuela. El hecho generó un aumento inmediato de la tensión política y diplomática entre ambos países, según reportes oficiales y testimonios difundidos en redes sociales.