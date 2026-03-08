Las Consultas interpartidistas de Colombia de 2026 dejaron una derrota clara para Vicky Dávila, quien terminó muy abajo entre los aspirantes de la llamada Gran Consulta.

(Vea también: Primera reacción de candidato a la victoria de Paloma Valencia: “Lo más importante es Colombia”)

Con gran parte de las mesas escrutadas, Dávila marcaba 3,39 %, una cifra que la dejó muy lejos del resultado conseguido por Paloma Valencia, quien iba sumando 45,89 %.

La diferencia fue tan amplia que incluso otros candidatos de la consulta superaron con holgura la votación de la periodista.

Juan Daniel Oviedo le sacó gran diferencia a Vicky Dávila

El segundo lugar de la consulta fue para Juan Daniel Oviedo, que marcaba 979.805 votos (17,83 %) y terminó consolidándose como una de las sorpresas de la jornada electoral.

(Vea también: ¿Juan Daniel Oviedo será el vice de Paloma Valencia? Respuesta sorprendió a muchos)

Detrás de él también quedaron Juan Manuel Galán (4,62 %), y Juan Carlos Pinzón, con 4,18 %.

En ese escenario, la votación de Vicky Dávila terminó siendo la de mitad de tabla entre los aspirantes de la consulta.

Una derrota que contrasta con su alto perfil mediático

El resultado llamó la atención porque la candidatura de Dávila había tenido una alta exposición mediática en los últimos meses, después de que anunciara su aspiración presidencial después de años como periodista.

Sin embargo, los números en las urnas terminaron mostrando un respaldo mucho menor frente a otras figuras que participaron en la consulta.

La jornada electoral, que coincidió con las Elecciones legislativas de Colombia de 2026, dejó así un mapa político claro dentro de la coalición: Paloma Valencia como ganadora, Juan Daniel Oviedo como segundo con una votación considerable y Vicky Dávila, bastante relegada, para quién ‘La cosa política’ no siguió “mo-vién-do-se”.

